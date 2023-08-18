ISPARTA'DA GÜL TURİZMİ BU YIL HAREKETLİ GEÇTİ

ISPARTA'DA GÜL TURİZMİ BU YIL HAREKETLİ GEÇTİ
ISPARTA 0
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GÜL TURİZMİ BU YIL HAREKETLİ GEÇTİ
Gülbirlik’e ait Güneykent’teki tesis geride bıraktığımız Gül sezonunda her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. İçinde Gül Müzesi ve Gül havuzunun da bulunduğu tesise gelen binlerce ziyaretçi burada unutulmaz bir gün geçirmenin keyfini ve mutluluğunu yaşadı.
Isparta Gülü ilimizin kültüründe ve günlük yaşamında önemli bir yer tutuyor. Gül, ekonomik değerinin dışında görsel güzellikle de hasat dönemlerinde yerli ve yabancı binlerce turisti bölgeye çekiyor. Isparta’daki gül bahçeleri her yıl fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçilerle dolup taşarken, geçtiğimiz ay sona eren 2023 Gülçiçeği kampanyası boyunca Gülbirlik’e ait Güneykent’teki tesis binlerce kişiyi ağırladı. Her gün çok sayıda tur otobüsünün geldiği tesiste yerli ve yabancı turistler tarihi gülyağı fabrikasını ziyaret edip bahçeden gül toplamanın mutluluğunu yaşadı. Tesiste kahvaltısını yapan ziyaretçiler mağazadan Rosense ürünlerinden satın alabilme imkanı da buluyor ve Gül havuzunda bol bol resim çektiren yerli ve yabancı turistler unutulmaz bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.
 
TUR OTOBÜSLERİ VE ÖZEL
ARAÇLARI İLE YAKLAŞIK
15 BİN KİŞİ GÜNEYKENT
TESİSİNİ ZİYARET ETTİ
Sezon boyunca gerek tur otobüsleri ve gerekse özel araçları ile Gülbirlik’e ait Güneykentteki tesisi ziyaret edenlerin sayısı bu yıl yaklaşık 15 bin kişiye ulaştı. Gül sezonunda yaklaşık 15 bin dolayında yerli ve yabancı turistin Güneykent tesisini ziyaret ettiğini belirten Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, tesisleri gezen konukların memnun bir şekilde ayrıldıklarını ifade etti.
 
AMACIMIZ GÜL TURİZMİNİ
UZUN SÜREYE YAYMAK
Amaçlarının Isparta’daki Gül Turizmini yaygınlaştırmak ve geniş bir zaman dilimine yaymak olduğunu dile getiren Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, “Bu doğrultuda Güneykent’te Birliğimize ait alanı genişlettik, ilave yatırımlar yaparak burayı daha iyi bir hale getirdik. Burada önümüzdeki yıl Turizme dayalı alternatif çalışmalarımız olacak. Zaten bu alanda bizim fabrikamız bulunuyor, kampanya döneminde gül bahçemizin yanı sıra fabrika sahasında Rosense satış mağazası ile gelen misafirlerimizin rahatlıkla kahvaltı yapabilecekleri bir bölümümüz var” dedi. Gül Turizmi çerçevesinde gül kampanyası döneminde Güneykent’e günde ortalama 10-15 tur otobüsü kimi zaman da 20 tane tur otobüsü geldiğini hatırlatan Çelik, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:
“Bunlar yerli ve yabancı turistlerden oluşuyor. Bu kişiler Güneykent’teki gül bahçemizde gül toplayıp, kahvaltı yapıp alış-veriş yapabiliyorlar. Tesisimizde bulunan tarihi gülyağı fabrikamızı ziyaret ederek Gülcülük tarihine ilişkin geniş bilgi sahibi oluyorlar ve ayrıca tesis içerisinde oluşturduğumuz gül havuzunda bol bol fotoğraf çektirebilme imkanı buluyorlar. Misafirlerimiz unutulmaz bir gün geçirmenin mutluluğu ile çok memnun bir şekilde tesislerimizden ayrılıyorlar.
 
BU GÜZELLİĞİ YAŞAMAK
İSTEYEN HERKESİ HER YIL
GÜNEYKENT’E BEKLİYORUZ
Her Gül sezonu kampanyamız döneminde gül bahçelerine gelen tüm vatandaşlarımız bu güzelliği, doğallığı yaşayabilir, gül toplayabilirler, herkes topladığı gülü evine götürebiliyor, bunu kurutarak süs olarak kullanabiliyor veya reçel yapabiliyor. Her yıl en az bir ay bu güzellikler yaşanır. Onu da doya doya yaşayabilmek için Gül sezonunda Ispartamıza gelinmesi gerekiyor. Gül bahçelerindeki güzellikleri görmek ve yaşamak isteyen tüm misafirlerimizi her yıl Isparta’ya bekliyoruz, Gül Turizmi çerçevesinde Güneykent’teki tesisimizde gül havuzu oluşturduk, gül bahçemiz var, gülün bahçeden geldikten sonraki aşamalarını bizzat görebilecekleri fabrikamız var, tarihi gülyağı fabrikamız var, ayrıca misafirlerin kahvaltı edebilecekleri salonumuz da bu tesisimizde yer alıyor. Diğer taraftan buraya gelen vatandaşlar oradaki mağazamızdan da gül ürünlerinden istedikleri kadar satın alabilirler. Her gün turlarla Güneykent’e gelen yüzlerce ziyaretçimizi tesisimizde misafir etme imkanımız var.
 
TESİSE GELENLERE
EKONOMİK OLARAK
KAHVALTI HİZMETİ DE
SUNULUYOR
Gülbirlik’e bağlı Güneykent’teki tesisimize gelen misafirlerimize kahvaltı salonumuzda uygun fiyatlarla kahvaltı vermekteyiz, ayrıca yöresel gözleme ve pişi yapıyoruz. Son derece sağlıklı ve ekonomik fiyatlarla gelen misafirlerimize sunuyoruz. Gelenler çok oluyorlar. İnsanlar burada gül toplayıp stres atıyorlar ve gül toplamanın zevkine ulaşıyorlar. Bu durum son derece sevindirici bir durum. Önümüzdeki yıl Güneykent’teki alanımızda yeni çalışmalar yaparak Gül Turizmini uzun süreye yaymak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Güneykent tesisimizin içinde bulunan eski Fabrikamızın bulunduğu alan zaten daha önceki yıllarda Turizm amaçlı kullanılmak üzere hazırlanmıştı. Gül mevsiminde yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin sayısı artış gösterdiği için daha önce fabrika sahasına yapılan kahvaltı salonumuz yetersiz kaldığı görüldü. Bu nedenle 250 kişilik hale getirilmesi için BAKA destekli proje kapsamında çalışmalar devam etmektedir.”
 
GÜL KAMPANYASI
14 TEMMUZ’DA
SONA ERMİŞTİ
Bu arada 2023 Gülçiçeği alım kampanyası 25 Mayıs’ta başlamış ve 14 Temmuz’da sona ermişti. Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, kampanyanın ilk başlarda yoğun yağışlar nedeniyle yavaş gittiğini ancak hava sıcaklıklarının daha sonra artması ve yağışların kesilmesiyle birlikte gülçiçeği alımlarının hızlandığını kaydetmişti. Çelik, “Yaklaşık 50 gün süren kampanya dönemimiz boyunca biz Gülbirlik olarak hedeflediğimiz ölçüde gülçiçeği satın almanın mutluluğunu yaşadık. Gülçiçeği alım kampanyası boyunca Gülbirlik olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Gülbirlik olarak biz geçmiş yıllarnda olduğu gibi bu yılda 50 alım merkezinde gülçiçeği alımı yaptık. Bu yıl Isparta’daki gülçiçeği rekoltesi yaklaşık 10 bin ton civarında gerçekleşti. Yurt dışındaki pazarlama çalışmalarımızın sonuçlanmasının ardından gerekli hesaplamaları yaparak 2023 gülçiçeği bedelini tespit edeceğiz ve üreticimize gerekli ödemeleri yapacağız. Bu yıl bilindiği gibi üreticilerimize kampanya döneminde kilo başına 20 lira ön ödemede bulunmuştuk” dedi.
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