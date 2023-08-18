Isparta 32 Spor’dan SDÜ Rektörü’ne ziyaret

ISPARTA 32 SPOR VE SDÜ İŞBİRLİĞİ

Türkiye Futbol Federasyonu 2.Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta32 Spor’da yönetim ziyaretleri sürdürüyor. Isparta32spor Başkanı Gültekin Özdemir, Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer, Basın Sözcüsü Serkan Başpınar ve Gazeteci Levent Doğan SDÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Saltan’ı ziyaret etti. Rektör Saltan’a isminin yazılı olduğu Ispartaspor forması hediye edildi. Ziyarette SDÜ-Isparta 32 spor arasındaki

Spora ve sporcuya her zaman önem veren ve bu alanda pek çok başarıları bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi ile Isparta 32 Spor arasında işbirliği yapıldı.