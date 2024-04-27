Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gül Bahçelerinde Kontrol Çalışmalarını TamamladıEğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sarıidris Kasabası'nda bulunan organik ve konvansiyonel gül bahçelerinde yapılan kontrolleri başarıyla tamamladı. Çiftçilerin bahçelerindeki hastalıklar ve zararlılarla ilgili detaylı bir inceleme gerçekleştirildi.Müdürlük yetkilileri, bahçelerde sıkça görülen hastalıklar arasında "Gül Küllemesi" (Sphaerotheca pannosa var.rosae) tespit edildiğini belirtti. Bunun yanı sıra, zararlılar arasında "Gül Yaprakbiti" (Macrosiphum rosae), "Gül Gal Böceği" (Agrilus chrysoderes) ve "Gül Makas Böceği" (Aurigena chlorana) gibi türlerin de bahçelerde bulunduğu rapor edildi.Kontrol çalışmaları kapsamında çiftçilere, bahçelerindeki hastalıklar ve zararlılarla mücadele etmeleri için genel bilgiler verildi. Ayrıca, doğal düşman avcı böcek Uğur böceği (Coccinella septempunctata) gibi biyolojik mücadele yöntemleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.Müdürlük yetkilileri, çiftçilere hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceği ve çiftçilerin gül bahçelerinin verimliliğini artırmak için gerekli desteğin sağlanacağı vurgulandı.