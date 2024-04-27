Son Dakika: Çalışma Bakanı Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması!

Asgari ücret konusundaki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir canlı yayında asgari ücrete ara zam konusundaki soruları cevapladı.

Bakan Işıkhan, "Çalışanlarımızın emeğini sürekli seçim malzemesi olarak kullanmaya çalışanlar art niyetlidir. Asgari ücretin belirlenmesi süreci açık ve net bir şekilde belirlenmiştir. Biz bakanlık olarak işçi ve işveren tarafını bir araya getirerek asgari ücretin belirlenmesine katkı sağlayan bir kurumuz. Temmuz ayında herhangi bir artış yapılması söz konusu değil, bu karar belli şartlar altında alınmıştır. Ekonomi denge üzerine kuruludur. Denge dışında bir artış yapıldığında, marketler ve mağazaların etiketlerinde değişiklikler olur ve bu da enflasyonun artmasına neden olur. Biz kalıcı refahın peşindeyiz." şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



ÇALIŞMA MECLİSİ'NİN GÜNDEMİ NE?

Sendikalarla ve sivil toplumla sürekli bir aradayız. Pazartesi günü tüm konfederasyon başkanlarıyla birlikte olacağız. Bu da bizi heyecanlandırıyor.



SENDİKALI İŞCİ SAYISI

Sendikalaşmada büyük bir mesafe kat ettik. Sendikalı olmayanları sendikalaşmaya teşvik ettik. 1 milyon olan sendikalı sayısı 2 milyonu aştı. Sendikalaşma oranını yüzde 15'e yükselttik. Biz bunları artırmaya çalışırken CHP sürekli köstek oluyor.



İSTİHDAM SAYISI

İstihdam sayısı tarihin en yüksek seviyesini gösteriyor. İstihdamı geliştirmek önceliğimiz. Son bir yılda iş gücü sayısı 775 bin arttı.

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