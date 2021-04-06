ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ





01.03.2021 ile 31.03.2021 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Büro Amirliğimiz ve Motosikletli Polis Timlerimiz tarafından suç işlenmesinin önlenmesi ve suça karışanların yakalanması için şehrimizin farklı noktalarında yapılan 227 ayrı uygulamada;



-1 adet ruhsatsız av tüfeği,

-1 adet ruhsatsız tabanca,

-5 adet 6136. Sayılı Kanun kapsamında yer alan bıçak,

-1,12 gr. Metamfetamin, kağıda emdirilmiş Bonzai ve uyuşturucu madde kullanmak için temin edilen çeşitli aparatlar ele geçirilmiş,

-31290 şahsın GBT kaydı sorgulanmış,

-102 araç incelenmiş,

-Yoklama Kaçağı ve Bakaya durumunda bulunan, ayrıca çeşitli suçlardan aranan, toplam 67 şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapılmıştır.



Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.







Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



