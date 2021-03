"The Champion of the World"

Isparta İl Millî Eğitim Müdürümüz Ömer YILMAZ, Bulgaristan Ulusal Destek Servisi tarafından verilen gençler arasında okuma sevgisini teşvik eden "Peyo Yavorov" özel ödül kategorisinde "The Champion of the World" projesi ile Avrupa 1.si olan, ilimiz Senirkent ilçesi Dr. Tahsin Tola Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Cansu TEKİN'e ödülünü ve teşekkür belgesini takdim etti.ISPARTA MEM