(ISPARTA İL GENELİNDE FIRTINA BEKLENİYOR.)

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün' (Pazartesi) gece saatlerinden itibaren rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Isparta il genelinde kuvvetli, yer yer firtına (62-74 km/sa), zaman zaman kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (75-102 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.