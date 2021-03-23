METEOROLOJİK UYARI
(ISPARTA İL GENELİNDE FIRTINA BEKLENİYOR.)
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün' (Pazartesi) gece saatlerinden itibaren rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Isparta il genelinde kuvvetli, yer yer firtına (62-74 km/sa), zaman zaman kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (75-102 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.
Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ