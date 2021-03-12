Isparta’da 90 Bin Doz Aşı Uygulandı

Isparta’da yeni tip koronavirüse karşı aşılama performansı, aşı uygulayan çok sayıdaki ili geride bıraktı. İl genelinde ilk aşılamanın yapıldığı Ocak ayından bu yana sağlık çalışanlarının yanı sıra öncelikli gruplar başta olmak üzere aşı çalışmalarına hız kesmeden devam ediliyor.Isparta Şehir Hastanesi ile birlikte, Üniversite Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezleri ve özel hastanelerde devam eden aşılama çalışmalarında 90 bin doz aşı uygulaması gerçekleştirildi.İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, Isparta’da tüm sağlık personelinin koronavirüsle olan mücadelesinin devam ettiğini kaydederek 65 bin vatandaşın ilk doz aşılamasının tamamlandığını söyledi. Dr. Karakaya, ikinci doz aşılama çalışmasının devam ettiğini belirterek aşı hakkını elde eden vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak bir an önce aşı olmaları konusunda davetini yineledi.Isparta Şehir Hastanesi’nin aşı polikliniği de ise aşı olma sırası gelen vatandaşlara randevu sistemi ile hizmet vermeye devam ediliyor. Aşılarını olan vatandaşlar 15 dakika gözlem altında tutulduktan sonra poliklinikten ayrılabiliyorlar.