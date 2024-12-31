Çevik Gıda’dan Kaçırılmayacak Fırsatlar: Doğal Tatlar, Büyük İndirimler!

Isparta'da sofralarınıza lezzet katacak ürünler ve bütçenize dost fiyatlarla Çevik Gıda, bu hafta da pazar tezgahlarında yerini alıyor! Doğal ve taze ürünleriyle tanınan Çevik Gıda, geleneksel tatları sofralarınıza taşırken büyük indirimleriyle dikkat çekiyor.

Bu Haftanın Öne Çıkan İndirimli Ürünleri

Meryem Ana Yufka : Sadece 20 TL

: Sadece 20 TL Köy Peyniri : Lezzetiyle 90 TL

: Lezzetiyle 90 TL Lux Ezine Peyniri : 250 TL

: 250 TL Çökelek : 50 TL

: 50 TL Lor Peyniri : 60 TL

: 60 TL Süzme Yoğurt : 50 TL

: 50 TL Lux Teneke Peyniri : 150 TL

: 150 TL Az Yağlı Teneke Peyniri : 100 TL

: 100 TL Yaprak Tulum : 120 TL

: 120 TL Kaşar Peyniri : 190 TL

: 190 TL Tereyağı : 250 TL

: 250 TL Yeşil Zeytin Çeşitleri: 150 TL

Geleneksel Tatlar, Doğal Lezzetler

Çevik Gıda’nın ürünleri, doğallığı ve tazeliği ile sofralarınıza sağlıklı seçenekler sunuyor. Bu fırsatları kaçırmamak için sizi en yakın pazar tezgahımıza bekliyoruz.

Çevik Gıda'nın Pazar Programı

Pazartesi : Zafer Pazarı, öğleden sonra

: Zafer Pazarı, öğleden sonra Salı : Salı Pazarı, Mondi Mobilya karşısı

: Salı Pazarı, Mondi Mobilya karşısı Perşembe : Hızırbey Pazarı, öğlene kadar

: Hızırbey Pazarı, öğlene kadar Cuma : Yedişehitler Sağlık Ocağı önü

: Yedişehitler Sağlık Ocağı önü Cumartesi : Işıkkent Pazarı, öğleden sonra

: Işıkkent Pazarı, öğleden sonra Pazar: Mehmet Tonge Pazarı, öğlene kadar

Çevik Gıda’nın tezgahlarına uğrayın, doğal tatları büyük indirimlerle sofranıza taşıyın!





Daha Fazla Bilgi ve Sipariş İçin:

Uğur Çevik – Çevik Gıda

0541 742 04 24



