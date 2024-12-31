Çevik Gıda’dan Kaçırılmayacak Fırsatlar: Doğal Tatlar, Büyük İndirimler!
Isparta'da sofralarınıza lezzet katacak ürünler ve bütçenize dost fiyatlarla Çevik Gıda, bu hafta da pazar tezgahlarında yerini alıyor! Doğal ve taze ürünleriyle tanınan Çevik Gıda, geleneksel tatları sofralarınıza taşırken büyük indirimleriyle dikkat çekiyor.
Bu Haftanın Öne Çıkan İndirimli Ürünleri
- Meryem Ana Yufka: Sadece 20 TL
- Köy Peyniri: Lezzetiyle 90 TL
- Lux Ezine Peyniri: 250 TL
- Çökelek: 50 TL
- Lor Peyniri: 60 TL
- Süzme Yoğurt: 50 TL
- Lux Teneke Peyniri: 150 TL
- Az Yağlı Teneke Peyniri: 100 TL
- Yaprak Tulum: 120 TL
- Kaşar Peyniri: 190 TL
- Tereyağı: 250 TL
- Yeşil Zeytin Çeşitleri: 150 TL
Geleneksel Tatlar, Doğal Lezzetler
Çevik Gıda’nın ürünleri, doğallığı ve tazeliği ile sofralarınıza sağlıklı seçenekler sunuyor. Bu fırsatları kaçırmamak için sizi en yakın pazar tezgahımıza bekliyoruz.
Çevik Gıda'nın Pazar Programı
- Pazartesi: Zafer Pazarı, öğleden sonra
- Salı: Salı Pazarı, Mondi Mobilya karşısı
- Perşembe: Hızırbey Pazarı, öğlene kadar
- Cuma: Yedişehitler Sağlık Ocağı önü
- Cumartesi: Işıkkent Pazarı, öğleden sonra
- Pazar: Mehmet Tonge Pazarı, öğlene kadar
Çevik Gıda’nın tezgahlarına uğrayın, doğal tatları büyük indirimlerle sofranıza taşıyın!
Daha Fazla Bilgi ve Sipariş İçin:
Uğur Çevik – Çevik Gıda
0541 742 04 24