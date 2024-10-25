Isparta Valiliği'nden Açıklama: Ağaç Katliamı İddialarına Yanıt

Sütçüler ilçesi Gümü Köyü mevkiinde talep edilen ek madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak basında çıkan “Isparta’da Ağaç Katliamı Mı Olacak?” başlıklı haberlere Isparta Valiliği tarafından resmi bir açıklama yapıldı.

Valilik, ruhsatlı bir sahada faaliyet gösteren özel bir firmanın mermer üretimi için kapasite artışı ve mobil kırma-eleme tesisi ekleme talebiyle başlattığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin tartışmalara yol açtığını belirtti.

Açıklamada, firmanın faaliyet sahasını genişletme başvurusunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Valilik kurumlarınca ilgili mevzuatlar çerçevesinde titizlikle incelendiği, kamu hassasiyeti göz önünde bulundurularak süreçlerin şeffaf bir şekilde ilerletildiği vurgulandı.

Henüz projeyle ilgili kesin bir karar verilmediği belirtilirken, ilan süreci tamamlandıktan sonra gelen tüm görüş, öneri ve itirazların Bakanlığa iletileceği ve ÇED raporu doğrultusunda nihai kararın verileceği bildirildi.

Isparta Valiliği, konunun yakından takip edildiğini ve gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirileceğini ekledi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



