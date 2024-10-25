Bakan Yardımcısı İnan’dan Isparta Sanayisine İnceleme Ziyareti

Bakan Yardımcısı İnan'dan Isparta'ya Sanayi Ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, çalışma ziyareti kapsamında Isparta’ya gelerek Vali Abdullah Erin ile bir araya geldi. Görüşmede, Isparta’nın sanayi alanındaki potansiyeli ve geliştirilmesi gereken yönleri ele alındı. Vali Abdullah Erin ile yapılan görüşmeye, Isparta Milletvekili Av. Osman Zabun ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

Bakan Yardımcısı İnan, Isparta’nın sanayi potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için yerinde incelemelerde bulunacak ve bir dizi temaslarda bulunarak sanayide yapılabilecek iyileştirme ve yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunacak.



