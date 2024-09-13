Isparta’nın İlk Görme Engelli Kadın Futbol Takımı Kuruldu

Isparta, görme engelliler spor kulübü bünyesinde kurulan ilk kadın futbol takımı ile önemli bir adım attı. Kadın futbol takımının oluşturduğu kamp ve yoğun çalışmalara başlamasıyla, Isparta, Türkiye'nin görme engelliler kadın futbolu konusunda öncü kulüplerinden biri haline geldi.

Kulüp Başkanı Mehmet Ali Özbey'in Açıklamaları

Isparta’nın ilk kadın futbol takımını kurmanın gururunu yaşadıklarını belirten Kulüp Başkanı Mehmet Ali Özbey, “Takımımızın antrenörlüğünü Ahmet Görgülü üstleniyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve amacımız, Isparta’mızı en iyi şekilde temsil etmek. Herkes kendi alanında Isparta’yı bir numara yaparsa, Isparta her alanda bir numara olur. Bu düsturla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kıymetli Ispartalı iş adamları ve esnaflarımıza sesleniyorum; sizlerin desteğiyle daha çok engelli kardeşimize hayatına dokunacağız. Isparta’mızın evlatlarını en iyi noktaya taşıyacağız. İki olimpiyat şampiyonu sporcumuz Isparta’dan yetişti. Böyle nice sporcular yetiştirmek için desteklerinizi bekliyoruz. Futbol takımımıza forma sponsoru veya isim sponsoru olarak bizleri ileriye taşıyacağınıza inanıyorum” dedi.

Antrenör Ahmet Görgülü'nün Görüşleri

Takımın antrenörü Ahmet Görgülü, böyle kıymetli bir oluşumda yer almanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. “Takımımızın durumu gayet iyi. Ekim ayında Türkiye Kupası’na katılacağız ve memleketimize altın kupayla döneceğiz. Bu zorlu maratonda tüm Isparta’mızdan destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Bu yeni adım, Isparta'nın engelli sporları alanında öncü bir rol üstlenmesini ve toplumsal farkındalığın artmasını sağlama potansiyeline sahip. Takımın ilerleyen süreçlerde başarılı sonuçlar elde etmesi ve Isparta’yı en iyi şekilde temsil etmesi bekleniyor.