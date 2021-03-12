ISPARTA MEM HABER BÜLTENİİl Müdürümüz 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü Ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programına Katıldı12 Mart İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinlikleri kapsamında Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi, Halk Eğitim Merkezinde program düzenledi. Düzenlenen programa Valimiz Ömer SEYMENOĞLU, İl Müdürümüz Sayın Ömer YILMAZ, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan program, günün anlam ve önemine binaen konuşmaların yapılması, Mehmet Akif Ersoy konulu video gösterimi, şiir okunması, resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.