Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Haber Bülteni

Genel Müdür Yardımcımız ve Kadastro Mülkiyet Daire Başkanımız Bölge Müdürlüğümüzde Kadastro Çalışmalarını DeğerlendirdiGenel Müdür Yardımcımız Hayati Özgür, Kadastro ve Mülkiyet Daire Başkanı Ahmet Akbulut ve Kadastro Şube Müdürü Bölge Müdürlüğümüze ziyarette bulunarak, Kadastro Mülkiyet Şube Müdürlüğü faaliyetleriyle ilgili değerlendirme toplantısı yaptılar.Değerlendirme Toplantısına; Genel Müdür Yardımcımız Hayati Özgür, Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanı Ahmet Akbulut, Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nuri Maraş, Orman Kadastrosu Şube Müdürü Fahri Atalay, Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürü Hüseyin Divrik, Silvikültür ve Ağaçlandırma ile BTİ Şube Müdürleri, Isparta ve Burdur Orman İşletme Müdürleri, Kadastro Komisyon Başkanları, Tip Ofisi personeli, Etüt Proje Baş Mühendisi ve teknik elemanlar katıldılar.Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz sosyal tesislerinde Genel Müdür Yardımcımız Hayati Özür başkanlığında “Orman Kadastro Çalışmaları, 2021 Yılı İş Programları, ORBİS Kadastro modülleri, Başmühendisliklerin görüş öneri ve değerlendirmeleri, Mülkiyet, Tahsis, Özel Ormanlar, 16. Madde Uygulamaları ve Tapulu Kesim” konuları karşılıklı olarak değerlendirildi. Kadastro ve Mülkiyet Daire Başkanı Ahmet Akbulut Kadastro çalışmalarında mevzuat yönüyle karşılaşılan aksaklıklar ve izlenmesi gereken yollarla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.Toplantıda Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürü Hüseyin Divrik 2021 Yılı Kadastro program ve faaliyetleriyle ilgili bir sunum gerçekleştirerek, Komisyon Başkanları ve Tip Ofis personelinin görüş, öneri ve sorunları irdelendi.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü