Isparta’da Trafiğe Kapalı Yol Uyarısı

Isparta’da 102. Cadde Çarşamba Akşamı Asfalt Çalışması Nedeniyle Trafiğe Kapanacak

Isparta Belediyesi tarafından Modernevler Mahallesi'nde 102. Cadde’de gerçekleştirilen içme suyu ana şebeke hattı yenileme çalışmaları sonrası asfaltlama sürecine geçiliyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 3167 Sokak kavşağı ile eski otogar kavşağı arasındaki bölümde asfalt çalışması yapılacak.

Bu nedenle, 102. Cadde, 30 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 21.00’den başlayarak 31 Ekim 2024 Perşembe günü saat 04.00’e kadar trafiğe kapalı olacak. Çalışmalar süresince trafik akışı, Sanayi Polis Karakolu kavşağı, Anadolu Mahallesi 131. Cadde ve 160. Cadde üzerinden eski otogar kavşağına yönlendirilecek.

Isparta Belediyesi, vatandaşların yol kapanma süresince alternatif güzergahları kullanmalarını öneriyor.