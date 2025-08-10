ISPARTA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: KUBAR ESRAR, KENEVİR VE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde önemli bir operasyona imza attı.

Edinilen bilgilere göre, Şarkikaraağaç ilçesinde ikamet eden M.K. ve Y.K. isimli şahısların evlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları ve yasa dışı kenevir ektikleri tespit edildi. 06 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda:

400 gram kubar esrar ,

71 kök kenevir bitkisi ,

6,5 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ,

1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ,

1 adet şarjör ve

4 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.