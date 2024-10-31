Isparta Belediyesi ve İl Müftülüğü Arasında İki Önemli Protokol İmzalandı

Isparta’da aile yapısını güçlendirmeye yönelik önemli adımlar atılarak, Isparta Belediyesi ile İl Müftülüğü arasında iki ayrı iş birliği protokolü imzalandı. İlk protokol kapsamında, evlenmek üzere başvuran çiftlerin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne yönlendirilerek Aile Eğitim Programı, Evlilik Öncesi Eğitim Programı ve Aile Danışmanlığı hizmetinden faydalanmaları sağlanacak.

İkinci protokol ise Isparta Belediyesi tarafından yapımı devam eden 30 yatak kapasiteli Kadın Konukevi binasının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak 10 yıl süreyle tahsisini kapsıyor. Her iki protokol de Isparta Valiliği’nde, Vali Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Müftüsü Muharrem Biçer ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Güçlü tarafından imzalandı.

Protokol töreninde konuşan Vali Abdullah Erin, kadın konukevinin şiddete maruz kalan kadınların güvenle kalabilecekleri bir alan olarak tahsis edildiğini belirterek, “Bu protokolle Belediyemiz, kadınların geçici olarak güvenli bir şekilde konaklayabileceği bir alan sağlamış oluyor. Belediye Başkanımıza bu anlamda teşekkür ediyoruz” dedi. Vali Erin, aile yapısını güçlendirme amacı taşıyan diğer protokol ile ilgili olarak ise toplumun temel yapı taşı olan aileye yönelik bilinçlendirme çalışmalarının önemine değinerek şunları ekledi: “Evliliğin sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi, sağlıklı çocukların yetişmesi ve nihayetinde sağlıklı bir toplumun oluşturulması için bu protokolü imza altına alıyoruz. Belediye veya Müftülüğe evlilik başvurusunda bulunan çiftlerimize gönüllülük esasına dayalı olarak sunulacak aile danışmanlığı hizmeti ile evlilikte karşılaşabilecekleri sorunlar ve çözüm yolları üzerine rehberlik sağlanacak. Bu çalışmayla toplum olarak daha güçlü bir aile yapısına sahip olmayı hedefliyoruz.”

İmza töreni, Vali Erin’in teşekkür konuşmasıyla sona erdi. Her iki protokol de yürürlüğe girerek toplumda aile yapısının güçlendirilmesi ve kadınların korunması adına önemli bir adım olarak kayda geçti.