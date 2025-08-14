ISPARTA’DA İHRACAT YILLIK BAZDA ARTTI, TEMMUZ’DA DON ETKİSİYLE GERİLEDİ

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Genel Sekreteri Ercüment Çeliköz, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan 2025 yılı Temmuz ayı ihracat verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çeliköz, Isparta’nın Temmuz ayında 45 milyon 527 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 oranında düşüş yaşandığını açıkladı.

Bu gerilemenin temel nedeni olarak Nisan ayında yaşanan zirai don olayını işaret eden Çeliköz, “Yılın ilk 5 ayında ihracatımız oldukça iyi ilerliyordu. Ancak Nisan ayında yaşanan don olayı, özellikle yaş meyve sebze sektörünü ciddi şekilde etkiledi.” dedi.

Aylık verilerde düşüş yaşansa da yıllık bazda tablo daha olumlu. 2024 yılının ilk 7 ayında 256 milyon dolar olan Isparta ihracatı, 2025’in aynı döneminde yüzde 9 artışla 279 milyon 542 bin dolara yükseldi.

EN FAZLA İHRACAT MADENCİLİK ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

ITSO Genel Sekreteri Ercüment Çeliköz yaptığı açıklamada, “Temmuz ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz sektör, 8 milyon 184 bin dolarla madencilik ürünleri oldu. Hemen ardından 7 milyon 784 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 7 milyon 667 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 6 milyon 800 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri geliyor. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde ise 3 milyon 358 bin dolarlık bir ihracatımız var.

Ülke bazında baktığımızda ise en fazla ihracat yaptığımız ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Temmuz ayında ABD’ye 10 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ardından Fransa’ya 6 milyon 217 bin, İspanya’ya 5 milyon 610 bin, Çin’e 4 milyon 323 bin, Birleşik Krallık’a ise 2 milyon 610 bin dolar değerinde ihracat yaptık. Bu beş ülkeye toplam ihracatımız 28 milyon 786 bin dolar oldu. Geçtiğimiz yıl bu rakam 22 milyon dolardı.” dedi.

YAŞ MEYVE SEBZEDE SERT DÜŞÜŞ

Don olayından en çok etkilenen yaş meyve sebze sektöründe ise çarpıcı bir gerileme yaşandı. Geçen yılın rakamlarıyla kıyaslama yapan Çeliköz, “Yılın ilk 5 ayında ihracatımız oldukça iyi ilerliyordu. Ancak Nisan ayında yaşadığımız zirai don olayı, özellikle yaş meyve sebze sektörünü ciddi şekilde etkiledi. Bunu verilerde çok net görüyoruz. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında 26 milyon 616 bin dolar, Temmuz ayında ise 19 milyon 500 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yapmıştık. Bu yıl ise Haziran ayında 6 milyon 485 bin dolar, Temmuz ayında ise sadece 1 milyon 567 bin dolarlık ihracat gerçekleştirebildik. Son iki aydaki düşüşün temel sebebi bu doğal afet oldu.” ifadelerine yer verdi.

Çeliköz açıklamasında, üretim, ihracat ve istihdamda katkı sunan tüm firmalara teşekkür ederek şunları söyledi: “Yaşanan tüm zorluklara rağmen ihracat yapan firmalarımız büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor. Bizler de Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman üyelerimizin yanında olmaya, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz.”