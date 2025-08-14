Eğitim İş Sendikası Isparta Şube Başkanı Baki Tok Zam Teklifi İle İlgili Basın Açıklaması yaptı.

Tok Açıklamasında”Hükümetin milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sunduğu ilk teklif; 2026’nın ilk yarısı için %10, ikinci yarısı için %6; 2027’nin her iki yarısı için ise yalnızca %4 zamdır. Bu oranlar, iktidarın yarattığı sömürü düzeninin ve sefaletin açık göstergesidir.

TÜİK’in dahi düşük gösterdiği rakamlara göre yıllık enflasyon %40’lar seviyesindeyken, hükümetin önerdiği zamlar açıkça yoksulluğu dayatmak, milyonlarca emekçiyi açlık ve sefalete mahkûm etmektir. Enflasyonun çok altında kalan bu teklif, memur ve emeklinin gelir kaybını derinleştirmekte, satın alma gücünü hızla eritmektedir.

Devletin gerçek temsilcisi; okulda öğrencisine emek veren öğretmen, hastanede can kurtaran doktor, adliyede adalet dağıtan memur, kamu hizmetinin her alanında görev yapan emekçi ve emeklisidir. Devletin itibarı; saraylarda, lüks konutlarda, şatafatlı araçlarda değil, memurunun ve emeklisinin insanca yaşam koşullarında görünür olur.

Yaşam maliyetlerinin hızla arttığı bir dönemde yapılan bu düşük zamlar, emeğe ve alın terine açık bir ihanettir. Kamu emekçilerinin yaşam standartları her geçen gün düşmekte, milyonlar yoksulluğa mahkûm edilmektedir.

Biz açlığa da sefalete de boyun eğmeyeceğiz! Güvencesiz ve yoksullaştırılan kamu emekçilerinin sesi olarak; konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikalarımızla birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz. Hak ettiğimiz insanca yaşamı, adil ücreti ve güvenceli geleceğimizi kazanmak için her koşulda mücadele etmeye devam edeceğiz.