Villa Kiralamada Dolandırıcılık Artıyor: Bu Belgeyi Görmeden İşlem Yapmayın

Tatil sezonunun en yoğun olduğu dönemlerde, özellikle villa turizmine artan talep, dolandırıcıların iştahını kabarttı. Son dönemde Instagram gibi sosyal medya platformlarında, sahte villa kiralama işlemlerinde büyük bir artış yaşandı. Antalya ve Muğla gibi popüler tatil bölgelerinde, dolandırıcıların başkalarına ait villa fotoğraflarını ve seyahat acentelerine ait TÜRSAB belgelerini kullanarak vatandaşları kandırdığı tespit edildi.

Tatilciler Dolandırıcıların Hedefinde

Villa Turizmi İşletmeleri Birliği (TURVİB) Başkanı Erdal Okurgan, dolandırıcıların sosyal medya hesapları üzerinden özellikle Ağustos ayında faaliyetlerini yoğunlaştırdığını ve bu hesapların gerçek seyahat acentelerinin belgelerini kopyalayarak sahte işlemler yaptığını belirtti. Antalya, Kaş, Kalkan ve Fethiye gibi popüler villa kiralama destinasyonlarında bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı.

Dolandırıcılığa Karşı Alınacak Önlemler

Okurgan, tatilcileri dolandırıcıların oyununa gelmemeleri konusunda dikkatli olmaya çağırdı. Villa kiralama işlemlerinde şu noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti:

Belgeleri Kontrol Edin: Kiralama işlemi yapmadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRSAB’ın web sitelerinden belgelerin doğruluğunu kontrol edin.

Kiralama işlemi yapmadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRSAB’ın web sitelerinden belgelerin doğruluğunu kontrol edin. Banka Hesaplarını İnceleyin: Ödeme yapılacak banka hesabının, şirket hesabı olup olmadığını mutlaka doğrulayın.

Ödeme yapılacak banka hesabının, şirket hesabı olup olmadığını mutlaka doğrulayın. Şirketlerle İletişime Geçin: Doğrudan seyahat acenteleriyle iletişime geçip detaylı bilgi alarak rezervasyon yapın.

Tatil sezonunun devam ettiği şu günlerde dolandırıcılıklara karşı bu tür önlemleri alarak güvenli bir şekilde tatil planlaması yapmak son derece önemli.



