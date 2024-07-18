### Isparta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne Yeni Başhekim Atandı



Isparta İl Sağlık Müdürlüğüne Dr. Serhat Küçükcoşkun’un atanmasının ardından Müdürlük birimlerindeki değişiklikler de devam ediyor. Bugün yapılan atamalar çerçevesinde, Isparta Şehir Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne yeni isimler göreve başladı.



#### Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Yeni Başhekim



Uzun süredir Isparta Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Özer Emin Akduman, Isparta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğine atandı. Bu yeni görev değişikliği ile birlikte, Akduman’ın tecrübesi ve birikimi ile merkezin hizmet kalitesini daha da yükseltmesi bekleniyor.