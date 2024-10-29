Ahmet'in Yerinden 29 Ekim’e Özel 1 Al 1 Bedava!

Ahmet’in Yeri Fatih Şubesi’nden Cumhuriyet Bayramı’na Özel 1 Alana 1 Bedava Kampanyası!

Cumhuriyetimizin 101. yılına özel Ahmet’in Fatih Şubesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na lezzet dolu bir kampanya ile katılıyor! Fatih Şubesi’nde yalnızca 29 Ekim günü geçerli olan kampanya kapsamında tüm dürüm ve ekmek arası lezzetlerde "1 Alana 1 Bedava" fırsatı sunuluyor. Toptancılar Sitesi’nde Gülcü Baba’nın hemen yanı başında yer alan Ahmet’in Fatih Şubesi, Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşatmak için Isparta’daki müşterilerini bekliyor.

Kampanya Bilgileri:

Adres: Toptancılar Sitesi, Gülcü Baba yanı, Isparta

Toptancılar Sitesi, Gülcü Baba yanı, Isparta Telefon: 0 246 228 06 00 – 0531 270 09 81

0 246 228 06 00 – 0531 270 09 81 Mesai Saatleri: 17:00 - 03:00

29 Ekim akşamında Cumhuriyet Bayramı coşkusuna eşlik eden doyurucu dürümler ve ekmek arası lezzetler için Ahmet’in Fatih Şubesi’ne uğrayın!



























