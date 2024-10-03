İl Genel Meclis Üyelerinden Vali Abdullah Erin'e Ziyaret

Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Av. Mehmet Ali Ertuğrul ve İl Genel Meclisi üyeleri, Vali Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Erin, İl Genel Meclisi'nin Isparta’ya yaptığı hizmetleri överek şunları dile getirdi:

"Isparta’mıza önemli hizmetler sunan, köylerimizde büyük ölçüde alt yapı çalışmalarını tamamlayan İl Genel Meclisimizin Başkanı Sayın Av. Mehmet Ali Ertuğrul ve değerli üyelerimizin bana gösterdiği ilgiye teşekkür ediyorum. Valiliğim boyunca da kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek için İl Özel İdaremiz ve İl Genel Meclisimizle birlikte durmadan çalışacağız."

Vali Erin, Başkan Ertuğrul’un “Aldığımız kararları hep oy birliğiyle aldık” ifadesine dikkat çekerek, Isparta’da ortak akıl ve uzlaşının yönetimde ne kadar önemli bir yer tuttuğunu görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Vali Erin, bu vesileyle İl Genel Meclisi Başkanı ve üyelerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, karşılıklı memnuniyet mesajlarıyla sona erdi.







