Ayşe-Mehmet Öğüt Çiftinin Evi Isparta Belediyesi Tarafından Yenileniyor

Isparta Belediyesi, Halife Sultan Mahallesi’nde zor koşullarda yaşam mücadelesi veren Ayşe-Mehmet Öğüt çiftinin evinde tadilat çalışmalarına başladı. Her yağmurda çatısı akan evde yenileme çalışmaları hızla devam ediyor.

Belediye, vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek adına birçok sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Engelli vatandaşların evlerinin düzenlenmesinden, yaşam koşulları uygun olmayan evlerde yapılan yenileme çalışmalarına kadar geniş kapsamlı hizmetler sunan belediye, Ayşe-Mehmet Öğüt çiftinin evini de kapsamlı bir tadilattan geçiriyor.

Öğüt çifti, yaşadıkları çatı sorununu bir süre önce Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e iletmişti. Başkan Başdeğirmen’in talimatıyla evdeki akan çatı tamamen yenilenmeye başlandı. Tadilat sürecinde yalnızca çatı değil, evdeki diğer sorunlar da çözüme kavuşturuluyor.

Evde yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren Öğüt çifti, "Mutfağımız ve evimizin bazı bölgeleri her yağmurda su alıyordu. Belediyemize başvurduk ve kısa sürede çalışmalar başladı. Artık mutfağımıza su girmeyecek. Başkanımızdan Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz." sözleriyle duygularını ifade etti.

Halife Sultan Mahallesi Muhtarı Şaban Akyol da evin kötü durumda olduğunu ve her yağmurda aktığını belirterek, Öğüt çiftinin bu durumdan kurtulacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akyol, "Belediye başkanımız, vatandaşlarımızın sorunlarını hiçbir zaman geri çevirmiyor. Yapılan bu çalışmalar sayesinde çiftimiz daha iyi koşullarda yaşayacak. Başkanımıza ve belediyemize sonsuz teşekkürler ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bu çalışmalarla birlikte, Isparta Belediyesi vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik adımlarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.







