Isparta'da Çevik Şarküteri'den İndirimli Ürünler ve Pazar Programı

Çevik Gıda’dan Pazar Yerlerinde Kaçırılmayacak İndirimler!

Çevik Gıda, Isparta'nın çeşitli pazar yerlerinde taze ve kaliteli ürünleriyle dikkat çekmeye devam ediyor! Her hafta farklı noktalarda kurulan pazar tezgahlarında, doğal lezzetler ve bütçenize uygun indirimli fırsatlar sizi bekliyor. Peynir çeşitlerinden taze yufkaya, tereyağından zeytine kadar geniş ürün yelpazesiyle Çevik Gıda, sofralarınıza lezzet katıyor.

Her hafta farklı pazar noktalarında yerini alan Çevik Gıda, hem lezzetli hem de uygun fiyatlı ürünleriyle alışveriş keyfini artırıyor. Sağlıklı, doğal ve indirimli ürünlerimizle buluşmak için pazar tezgahımıza mutlaka uğrayın!



Çevik Gıda, bu hafta indirimli ürünlerle tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. Meryem Ana yufka 20 TL, köy peyniri 85 TL, Lux Ezine peyniri 200 TL gibi avantajlı fiyatlarla sofralarınıza lezzet katacak ürünler yer alıyor. İşte diğer indirimli ürünler:

Çökelek: 40 TL

Lor peyniri: 50 TL

Süzme yoğurt: 50 TL

Duble yumurta: 100 TL

Lux teneke peyniri: 130 TL

Az yağlı teneke peyniri: 90 TL

Yaprak tulum: 12 TL

Kaşar peyniri: 190 TL

Tereyağı: 250 TL

Yeşil zeytin çeşitleri: 140 TL

Ayrıca, Senirkent üzüm pekmezi, nar ekşisi, karadut özü, cam kozalak pekmezi ve keçiboynuzu pekmezi de Çevik Şarküteri’nin doğal lezzetleri arasında yer alıyor.

Haftalık Pazar Takvimi:

Pazartesi: Zafer Pazarı (Öğleden sonra)

Zafer Pazarı (Öğleden sonra) Salı: Salı Pazarı (Mondi Mobilya karşısı)

Salı Pazarı (Mondi Mobilya karşısı) Perşembe: Hızırbey Pazarı (Öğlene kadar)

Hızırbey Pazarı (Öğlene kadar) Cuma: Yedişehitler Sağlık Ocağı önü

Yedişehitler Sağlık Ocağı önü Cumartesi: Işıkkent Pazarı (Öğleden sonra)

Işıkkent Pazarı (Öğleden sonra) Pazar: Mehmet Tonge Pazarı (Öğlene kadar)

Taze, doğal ve indirimli ürünlerimizle haftanın her günü farklı bir pazarda sizlerle buluşuyoruz! Detaylı bilgi ve sipariş için Uğur Çevik ile iletişime geçebilirsiniz: 0541 742 04 24.



