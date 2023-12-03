HesnaRose Gül Ürünleri, Uluslararası Helal Expo'da Isparta'yı Gururlandırdı!

HesnaRose Gül Ürünleri, Uluslararası Helal Expo'da Isparta'yı Gururlandırdı!
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HesnaRose Gül Ürünleri, Uluslararası Helal Expo'da Isparta'yı Gururlandırdı!
Isparta Gül Ürünleri'nin Helal Expo'daki Parıltısı: HesnaRose
Isparta'nın gül diyarı ünvanını taşıyan HesnaRose Gül Ürünleri firması, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı 2023'de büyük bir başarı elde etti. Fuarın gözdesi olan HesnaRose, 4. Hol F7 standında ziyaretçilere Isparta'nın gülünden üretilen kaliteli ürünleri tanıttı.
Helal Expo Fuarı'nda Parlayan HesnaRose:
Helal Expo Fuarı'nda 4. Hol No: 7'de ziyaretçilerini ağırlayan HesnaRose, gül ürünleriyle dikkatleri üzerine çekti. Fuarın hem müşterileriyle, hem tedarikçileriyle buluşma açısından olumlu geçtiğini belirten HesnaRose Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Said Demirdöğmez, Isparta'nın güllerinden ürettikleri ürünlerle farklarını ortaya koyduklarını söyledi.
Doğal ve Katkısız Üretim Anlayışı:
Demirdöğmez, ürünlerinin doğal ve katkısız olduğuna vurgu yaparak, "Doğal, katkısız, renklendirici ve daha uzun ömürlü olması için katılan malzeme ve kimyasallardan kesinlikle uzak duruyoruz. Herkes faydalansın diye Türkiye'nin her tarafına ürünlerimizi gönderiyoruz. Esnaf ve toptan satış ile ilgilenen müşterilerimize en uygun şekilde tedarikçi konumundayız" dedi.
Farklılaşan Üretim Süreçleri:
Üretim süreçlerini doğal haliyle yürüttüklerini belirten Demirdöğmez, "Hali hazırda bu işi hakkıyla yapan Isparta'daki firmaların üretim tesisleri bulunuyor. Biz de ürünlerimizi en doğal, katkısız şekilde hazırlayıp, farklı firmaların üretim tesislerini kullanarak üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizin doğallığına kesinlikle dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu.
İnternet Üzerinden Kolay Ulaşım:
Demirdöğmez, müşterilere sundukları hızlı ve etkili hizmetten bahsederek, "Müşterilerimiz istedikleri ürünleri internet sitemiz, Instagram hesabımız veya çeşitli pazar yerlerinden kolaylıkla temin edebilirler. Her türlü talebe hazırız ve müşterilerimize en uygun fiyatlarla hizmet veriyoruz" dedi.

HesnaRose Gül Ürünleri, Helal Expo'da elde ettiği başarı ile Isparta'nın gül mirasını dünyaya tanıttı. Doğallık, kalite ve helal üretim anlayışıyla öne çıkan firma, gülün eşsiz güzelliklerini ürünlerinde buluşturuyor.
 
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