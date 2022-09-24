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HEDEFİMİZ; TARIMLA SANAYİLEŞEN ISPARTA

HEDEFİMİZ; TARIMLA SANAYİLEŞEN ISPARTA
ISPARTA
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Hizmeti üyelerimizin ayağına götürdük
1996 yılında kurulan Ticaret Borsası’nın kurucuları arasında kendisinin de yer aldığını hatırlatan  Borsa Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Adar, kurulduğunda 20 m2 lik bir odada hizmet veren Borsanın bugün oldukça modern bir binada hizmet verdiğini belirterek, “Ayrıca üç ilçemizde açtığımız ofislerle üyelerimizin ayağına hizmet götürüyoruz” dedi.
Isparta Ticaret Borsasının 1 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan seçimlerinde Yeniden Aday olduğunu açıklayan Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar,  “13 Yılda Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” dedi.

BORSANIN KURULUŞ
HİKAYESİNİ ANLATTI
Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Adar, Ticaret Borsasının kuruluş hikayesini anlatırken, zorlu süreçten bugünlere nasıl gelindiğini dile getirdi. 1996 yılında kurulan Borsanın kurucuları arasında kendisinin de yer aldığına dikkat çekti. Borsanın kurulmasındaki amacın  üyelere hizmet etmek olduğunu belirten Adar, “Isparta Ticaret Borsası, 5174 Sayılı Türkiye odalar ve Borsalar Kanununa istinaden, Sanayi ve Ticaret bakanlığı onayı ile “Borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurum” olarak 1996 yılında kurulmuştur.
Borsa kurulmadan önce tescil işlemleri Antalya’dan yaptırılıyordu ancak Isparta Ticaret Borsasının kurulmasıyla birlikte üyeler artık tescil işlemleri için Antalya’ya gitmekten kurtulmuş oldular. Isparta Ticaret Borsası kurulduğunda ITSO’da kendilerine tahsis edilen 20 m2 lik bir odada hizmet veriyorduk .  Ama zamanla işlem hacminin artması ve borsamızın büyümesiyle bugünlere gelindi. İlk olarak Kafeler Caddesinde bir binayı satın alarak yaptığımız tadilatla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin de katkısıyla o binayı modern bir  hizmet binasına dönüştürdük.   2009 yılında adaylığımı koydum ve Allah nasip etti seçimleri kazandık, o zamandan bu yana bu görevimizi en iyi şekilde yürütmenin gayreti içindeyiz. Biz göreve geldikten sonra ilçelerdeki üyelerimizin ayağına hizmet götürmeye başladık. Yalvaç, Ş.Karaağaç ve Eğirdir’de  Borsamızın ofislerini hizmete soktuk. Yalvaç’a satış salonumuzu kurduk, hububatın yerinde satışına imkan sağladık. Laboratuvarımızı kurduk, böylece ürünlerin en iyi şekilde değerlendirilmesine imkan sağladık. Ticaret Borsası olarak hem merkezde hem de ilçelerimizde fiziki şartları kısa sürede çok iyi noktalara getirdik. Üyelerimizin her zaman yanındayız, 2009 yılından bu yana iç içe çalışıyoruz, üyelerimizin düğününde cenazesinde her zaman yanındayız.

BİZİM ÜYELERİMİZ HERŞEYİN
EN İYİSİNE LAYIKTIR…
Biz Kafeler Sokağındaki yerimiz yetersiz gelmesi üzerine arsa arayışları içindeyken dönemin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı bize dedi ki biz Ekonomi Kampüsü yapacağız, siz de yer almak istermisiniz, biz de konuyu Yönetim Kurulumuza sunduk ve yaptığımız değerlendirme sonunda buradan 1000 m2 lik yeri satın aldık ve satın aldığımız alanı yaptırıp modern bir hizmet binası haline getirdik. Ben buradan şunu söylemek istiyorum, bizim üyelerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Burası onların evidir,  yapacakları iş görüşmelerini burada yapabilirler, gerek yurt içi gerekse yurt dışından gelen misafirlerini burada ağırlayabilirler.  Çünkü burası üyelerimizin yeridir. Buraya satış salonu açtık. Ürün İhtisas Borsasına kaydolan üyelerimiz buradan Türkiye’nin her hangi bir Borsasından buğday, arpa, pamuk satın alıp, işlem yapabilir. O kadar modern bir salona sahibiz” dedi.

HEDEFİMİZ; TARIMLA
SANAYİLEŞEN ISPARTA
Ticaret Borsası Başkan Adayı Ahmet Adar,“1997 yılından itibaren Borsamızda işlem gören tarımsal ürün çeşitliliği artmış, gelişen teknolojiye uygun yeni üretim alanları ile birlikte elma, gül çiçeği, kiraz, kayısı, su ürünleri, hububat, bakliyat, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ile ıtri bitkiler Ticaret Borsası’nda işlem gören başlıca tarım ürünleri haline gelmiştir.
2001 yılından itibaren kendi binasında hizmet vermeye devam eden Isparta Ticaret Borsası, Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Eğirdir’deki temsilcilik büroları ile uzaktaki üyelerine yerinde hizmet vermektedir. Ayrıca, haftanın belli günlerinde Gelendost ve Keçiborlu İlçelerine de hizmet sağlanmaktadır.
İlimizin ve bölgemizin tarımsal ticaretinin geliştirilmesi amacıyla Borsamız tarafından 2002 yılında ilki yapılan Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı yıllar itibariyle binlerce tüccar ve üreticinin ziyaret ettiği ülkemizin önemli bir fuarı haline gelmiştir. Isparta Ticaret Borsasının üyelerinin dağılımı; Yaş Meyve ve Sebze, Hububat ve Bakliyat, Et ve Et Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, Yağlı Tohumlar ve Itri Bitkiler olarak çeşitlenmektedir. 2001 yılından itibaren kendi binasında hizmet vermeye devam eden Isparta Ticaret Borsası, Yalvaç ve Şarkikaraağaç’ta temsilcilik büroları ile uzaktaki üyelerine de yerinde hizmet vermektedir. Amaç, hedef ve vizyonu stratejik planda belirlenmiş olan Isparta Ticaret Borsası  olarak TOBB Akreditasyon ve ISO 9001 Kalite Belgeleri ile İlimizin gelişen tarımsal ticaretine yön vermekte ve Tarımla Sanayileşen Isparta hedefine ulaşmak için çalışmalarına ve hizmetlerine devam etmekteyiz” dedi.

MİSYONUMUZ;  ISPARTA’NIN
TARIM EKONOMİSİNİN
BÜYÜMESİNİ SAĞLAMAKTIR
Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar, “Borsa olarak misyonlarının 5 yıldızlı 5174 Sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda üyelerine etkin ve kaliteli hizmet sağlamak,
Vereceği 5 yıldızlı hizmetle İlin tarım ve hayvancılık ticaretinin, üretim alt yapısının gelişimini, rekabet gücünü arttırmasını ve dünya ticaretine entegre olmasını sağlamak.
Yerel dinamikleri harekete geçirerek ilin iç ve dış paydaşlarının da desteğini alarak Isparta’nın tarım ve hayvancılık ekonomisinin büyümesini sağlamak” dedi.

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