24 Kasım Öğretmenler Günü Uluslararası Karma Sergi açılacak
Marmara Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında çevrimiçi Uluslararası Karma Sergi açılacak.
-Eser teslim son tarihi: 20 Ekim 2022
Uluslararası Karma Sergiˈye yurt içi ve yurt dışından akademisyen, lisansüstü öğrenciler ve lisansüstü mezunları katılabilecek. Eserin son teslim tarihi 20 Ekim 2022 olarak açıklandı. Sergi, 24 Kasım- 20 Aralık 2022 tarihleri arasında internet ortamında açık olacak.
Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (GESTUAM), Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (TESAUM) ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATPARK) tarafından düzenlenmektedir.
-Sergi Küratörleri:
Doç. Dr. Hakan ÇİLOĞLU (Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)
Doç. Dr. Mehmet Emin KAHRAMAN (Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)
Doç. Dr. Mustafa GENÇ (Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)
-Önemli Tarihler:
Son Başvuru Tarihi: 20 Ekim 2022
Kabul Edilen Eserlerin İlanı: 15 Kasım 2022
Sergi Takvimi: 24 Kasım- 20 Aralık 2022
-Sergi Duyuru Adresleri:
http://gestuam.marmara.edu.tr/
http://www.satpark.yildiz.edu.tr/
https://tesaum.sdu.edu.tr/
-Belge Gönderim:
gestuam24kasim@gmail.com