24 Kasım Öğretmenler Günü Uluslararası Karma Sergi açılacak

Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (GESTUAM), Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (TESAUM) ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATPARK) tarafından düzenlenmektedir.(Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)(Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)(Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)20 Ekim 202215 Kasım 202224 Kasım- 20 Aralık 2022http://gestuam.marmara.edu.tr/http://www.satpark.yildiz.edu.tr/https://tesaum.sdu.edu.tr/gestuam24kasim@gmail.com