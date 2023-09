Halk Et Kasap Yeni Adresiyle Hizmetinizde!

Halk Et Kasap, Gazikemal Mahallesi'nde (Sav Kasabası Durağı Yanı) yepyeni bir yerde siz değerli müşterilerine hizmet veriyor. Etin eşsiz lezzetini sunan Halk Et Kasap, kuşbaşıdan pirzolaya, döşten daha pek çok et seçeneğiyle sizlere kusursuz bir deneyim vaat ediyor.

Zengin Ürün Yelpazesiyle Halk Et Kasap'ta Neler Bulabilirsiniz?

Halk Et Kasap, kırmızı ve beyaz etin yanı sıra sucuk ve sakatat gibi pek çok seçenek sunuyor. Özellikle dana ve kuzu etleri, taze ve sağlıklı bir şekilde sizleri bekliyor. Etlerin lezzeti ise bir başka!

Ürün Çeşitleri:

Antrikot

Biftek

Bonfile

Kuzu Pirzola

Kasap Köftesi

Dana Sucuk

Kıyma

Dana Antrikot

Dana Bonfile

Dana Biftek

Dana Kuşbaşı

Bütün Tavuk

Kelebek

Kanat

But

İncik

Tavuk Pirzola

Tereyağı

Keçi Peyniri

Yumurta

Ayrıca mangal malzemeleri de Halk Et Kasap'ta bulabilirsiniz.



İletişim Bilgileri:

Adres: Gazikemal Mahallesi (Sav Kasabası Durağı Yanı)

Telefon: 0552 573 10 00