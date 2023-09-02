Halk Et Kasap Yeni Adresiyle Hizmetinizde!
Halk Et Kasap, Gazikemal Mahallesi'nde (Sav Kasabası Durağı Yanı) yepyeni bir yerde siz değerli müşterilerine hizmet veriyor. Etin eşsiz lezzetini sunan Halk Et Kasap, kuşbaşıdan pirzolaya, döşten daha pek çok et seçeneğiyle sizlere kusursuz bir deneyim vaat ediyor.
Zengin Ürün Yelpazesiyle Halk Et Kasap'ta Neler Bulabilirsiniz?
Halk Et Kasap, kırmızı ve beyaz etin yanı sıra sucuk ve sakatat gibi pek çok seçenek sunuyor. Özellikle dana ve kuzu etleri, taze ve sağlıklı bir şekilde sizleri bekliyor. Etlerin lezzeti ise bir başka!
Ürün Çeşitleri:
Halk Et Kasap, Gazikemal Mahallesi'nde (Sav Kasabası Durağı Yanı) yepyeni bir yerde siz değerli müşterilerine hizmet veriyor. Etin eşsiz lezzetini sunan Halk Et Kasap, kuşbaşıdan pirzolaya, döşten daha pek çok et seçeneğiyle sizlere kusursuz bir deneyim vaat ediyor.
Zengin Ürün Yelpazesiyle Halk Et Kasap'ta Neler Bulabilirsiniz?
Halk Et Kasap, kırmızı ve beyaz etin yanı sıra sucuk ve sakatat gibi pek çok seçenek sunuyor. Özellikle dana ve kuzu etleri, taze ve sağlıklı bir şekilde sizleri bekliyor. Etlerin lezzeti ise bir başka!
Ürün Çeşitleri:
- Antrikot
- Biftek
- Bonfile
- Kuzu Pirzola
- Kasap Köftesi
- Dana Sucuk
- Kıyma
- Dana Antrikot
- Dana Bonfile
- Dana Biftek
- Dana Kuşbaşı
- Bütün Tavuk
- Kelebek
- Kanat
- But
- İncik
- Tavuk Pirzola
- Tereyağı
- Keçi Peyniri
- Yumurta
Ayrıca mangal malzemeleri de Halk Et Kasap'ta bulabilirsiniz.
İletişim Bilgileri:
İletişim Bilgileri:
- Adres: Gazikemal Mahallesi (Sav Kasabası Durağı Yanı)
- Telefon: 0552 573 10 00
Halk Et Kasap'ta et alışverişi yaparak lezzetli sofralarınıza katkıda bulunmak için yeni adresimize bekliyoruz!