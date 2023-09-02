Evde 1-2-3-4-5 Çocuğu Olan Ailelere Devletten Yardım Müjdesi! 4.359 TL Maaş Bağlanıyor

Devlet, sosyal yardım ödemeleriyle dar gelirli ailelere destek olmaya devam ediyor. Bu kez, çocuk sahibi ailelere yönelik yeni bir destek programı duyuruldu. Devlet, çocukları okula giden ailelere destek olmak amacıyla aylık 4.358 TL Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımı vermeye başlayacak. Temmuz ayında gerçekleşen memur ve emekli maaşı zamlarıyla birlikte SED yardımı miktarı da arttırıldı, böylece sosyal ekonomik destek ödemelerine zam yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin maddi ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılamak için yeni bir düzenleme yaparak çocuklu ailelere yönelik önemli bir destek programını duyurdu. Bu program kapsamında, çocukların eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla aylık 4.358 TL Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımı verilecek. SED yardımı, çocukların eğitim seviyelerine göre farklılaşan tutarlarıyla dikkat çekiyor.

Okul Öncesi (Ana Sınıfı) Çocukları: Önceki 2.059 TL, yeni ödeme ile 2.421 TL.

Önceki 2.059 TL, yeni ödeme ile 2.421 TL. İlköğretim Çağındaki Çocuklar: Önceki 3.090 TL, yeni ödeme ile 3.632 TL.

Önceki 3.090 TL, yeni ödeme ile 3.632 TL. Ortaokul Çağındaki Çocuklar: Önceki 3.295 TL, yeni ödeme ile 3.874 TL.

Önceki 3.295 TL, yeni ödeme ile 3.874 TL. Ortaokul Çağında Olup Okumayan Çocuklar: Önceki 2.059 TL, yeni ödeme ile 2.421 TL.

Önceki 2.059 TL, yeni ödeme ile 2.421 TL. Yükseköğretim (Üniversite) Düzeyindeki Çocuklar: Önceki 3.078 TL, yeni ödeme ile 4.358 TL.

Ayrıca, diğer yardıma muhtaç gençler için yapılan ödeme tutarı da 1.648 TL'den 1.937 TL'ye yükseldi.

Bu yardım, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olarak çocukların sağlıklı beslenme, eğitim, sağlık hizmetleri gibi temel gereksinimlerini sağlama konusunda destek olacaktır. SED yardımı için başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınıyor. Bu yardımdan faydalanabilmek için aile içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir. Ayrıca, devlet koruması altındaki çocuklar da SED yardımından yararlanabilecekler.

Devletin çocuklu ailelere yönelik başlattığı bu destek programı, dar gelirli ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi amaçlıyor ve çocukların eğitimine verilen önemi vurguluyor. Bu destek sayesinde çocuklarının eğitim masraflarını daha kolay şekilde karşılayabilecek olan aileler, sosyal ekonomik destek ödemelerinin artmasıyla birlikte daha iyi bir maddi destek elde edebilecekler. Ailelerin ekonomik sıkıntılarıyla başa çıkmaları, genel toplumsal refahın artmasına katkıda bulunabilir. Daha güçlü ve sağlıklı aileler, toplumun daha dayanıklı ve sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır.