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Haber: Isparta Burdur Antalya Proje Takımında (IBAP) Yerinizi Alın!

Haber: Isparta Burdur Antalya Proje Takımında (IBAP) Yerinizi Alın!
ISPARTA
G.Tarihi: 25.02.2020 14:08
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Isparta Burdur Antalya Proje Takımında (IBAP) Yerinizi Alın!

Batı Akdeniz Bölgesi genelinde ulusal ve uluslararası fonlardan alınan payın yükseltilmesi ve proje yazma/uygulama tecrübesinin arttırılması amacıyla Antalya, Isparta ve Burdur illerinde ikamet eden ve/veya eğitimini sürdüren öğrencilerden IBAP (Isparta Burdur Antalya Proje Takımı) oluşturulacaktır.

IBAP Ne Yapacak?
IBAP üyeleri; Proje Döngüsü Yönetimi, Fizibilite Hazırlama Eğitimi, Ulusal ve Uluslararası Fonlara Yönelik Eğitimler gibi düzenli aralıkla gerçekleştirilecek birçok eğitime ücretsiz katılma hakkı elde edecektir. Eğitimler neticesinde üyeler özellikle proje yazma ve uygulama konusunda yetkin hale geleceklerdir.
IBAP üyeleri bölgedeki muhtelif kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek proje yazma ve yürütme tecrübesi elde edecektir.
Kişisel niteliklerini geliştirme ve rakiplerinin önüne geçiren bir özgeçmiş oluşturma fırsatı kazanacaklardır.
Başvurular internet üzerinden e-posta yoluyla alınacaktır. Adayların, ilan ekinde yer alan başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru formunu takım üyesi olmak istedikleri il tercihini konu bölümünde belirtikleri e postayı basvuru@baka.org.tr adresine 13.03.2020 tarihine kadar göndermeleri yeterli olacaktır.

DETAYLI BİLGİ

Proje Geliştirme
Isparta Burdur Antalya Proje Takımında Yerinizi Alın!
Kalkınma Ajansları; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuşlardır. Ajansların; yerel aktörler ve dinamikler arasında sinerji oluşturacak bütün kaynakları harekete geçirmesi ve yerel/bölgesel kalkınma çabalarının etkisini artırması gerektiği belirtilmiştir.
İlgili gerekçeler uyarınca Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmış olan 2020 Çalışma Programında Proje Geliştirme ve Dış Finans Kaynaklarının Değerlendirilmesi faaliyetlerine yer verilmiştir. Bu kapsamda, Batı Akdeniz Bölgesi genelinde ulusal ve uluslararası fonlardan alınan payın yükseltilmesi ve proje yazma/uygulama tecrübesinin arttırılması amacıyla Antalya, Isparta ve Burdur illerinde ikamet eden ve/veya eğitimini sürdüren öğrencilerden IBAP (Isparta Burdur Antalya Proje Takımı) oluşturulacaktır.
IBAP Ne Yapacak?
  • IBAP üyeleri; Proje Döngüsü Yönetimi, Fizibilite Hazırlama Eğitimi, Ulusal ve Uluslararası Fonlara Yönelik Eğitimler gibi düzenli aralıkla gerçekleştirilecek birçok eğitime ücretsiz katılma hakkı elde edecektir. Eğitimler neticesinde üyeler özellikle proje yazma ve uygulama konusunda yetkin hale geleceklerdir.
  • IBAP üyeleri bölgedeki muhtelif kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek proje yazma ve yürütme tecrübesi elde edecektir.
  • Kişisel niteliklerini geliştirme ve rakiplerinin önüne geçiren bir özgeçmiş oluşturma fırsatı kazanacaklardır.
Başvurular internet üzerinden e-posta yoluyla alınacaktır. Adayların, ilan ekinde yer alan başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru formunu takım üyesi olmak istedikleri il tercihini konu bölümünde belirtikleri e postayı
basvuru@baka.org.tr adresine 13.03.2020 tarihine kadar göndermeleri yeterli olacaktır.
Detaylı bilgi ve ilan metni için tıklayınız.
Başvuru formu için tıklayınız.
 






 
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