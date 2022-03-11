

BASIN BİLDİRİSİ

"İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu" 4. toplantısını yaptı.

"İl Bazlı Markalaşma ve Tanıtım Çalışması" kapsamında Turizm Geliştirme Ajansının belirlediği pilot illerden olmayan ancak kendi talep, yaptığı istekli çalışmalar ve barındırdığı turizm potansiyeli sebebiyle 12 pilot il arasına giren İlimizde; Sayın Vali Yardımcımız Ömer Faruk ATEŞ Başkanlığında “İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulunun” 4. Toplantısı gerçekleştirildi.

2 ayda bir düzenli olarak toplanan İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısı; Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı, İl Kültür ve Turizm Müdürü, KTB Kültür Portalı Genel Koordinatörü, TGA Destinasyon ve Tema Uzmanı ve İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu üyelerinin katılımı ile düzenlendi.

Toplantıda İlimizin turizm potansiyelinin geliştirilmesinde, paydaşlarla oluşturulan “Çalışma Planı” kapsamında 4 mevsim 12 ay temalı turizm faaliyetlerinin planlaması ve tanıtımı için kısa vadede yapılması planlanan maddeler kurul üyeleri tarafından değerlendirildi. Ayrıca yaklaşan gül sezonu sebebiyle turizm paydaşları ile Gül Festivali hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Kamuoyuna görsel ve yazılı basın yoluyla duyurulmasını arz ederim.



ISPARTA VALİLİĞİ

(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

