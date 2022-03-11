ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

12 MART İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜ ve MEHMET AKİF ERSOY'U

ANMA GÜNÜ MÜNASEBETİYLE YAYIMLADIĞI MESAJI



Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı dizelerle vatan ve bayrak sevgisinin timsali, bağımsızlığımızın beyannamesi İstiklal Marşımızın, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde ‘’Milli Marş’’ olarak kabul edilişinin 101. yıl dönümünü büyük bir gururla kutlamaktayız.

İstiklal Marşımız, Kurtuluş Savaşının en zorlu günlerinde, milletimize cesaret ve moral kaynağı olmuş, umut aşılamıştır. İstiklal Marşımız bizim aidiyetimizin, istiklal ve istikbal anlayışımızın simgesi, vatan sevgisini en veciz şekilde özetleyen bir kahramanlık destanıdır.

Milletimizin karakterini, hürriyet ve özgürlük tutkusunu, milli, manevi değerlerini en güzel şekilde ifade eden İstiklal Marşımız, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan kurucu bir metindir.

Ortak sesimiz, ümitsizliğe karşı azmin, teslimiyete karşı hürriyetin sembolü, bağımsızlığımızın beyannamesi İstiklal Marşımızı ilelebet muhafaza etmeye yönelik kararlığımızı beyan ediyorum.

Merhum Mehmet Akif'in dediği gibi, 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın!'

Bu vesileyle İstiklal Marşımızın kabulünün 101'inci yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum.