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Kamu Başdenetçisi Malkoç: Isparta belediye hizmetlerinde iyi bir ivme yakaladı

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Isparta belediye hizmetlerinde iyi bir ivme yakaladı
ISPARTA
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Kamu Başdenetçisi Malkoç: Isparta belediye hizmetlerinde iyi bir ivme yakaladı
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Isparta’nın belediye hizmetlerinde iyi bir ivme yakaladığını belirtti.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) gerçekleştirilen “Ombudsmanlık ve Türkiye’nin 2023 Hedefleri” isimli konferansa katılmak üzere şehre gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç,  Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler’in de bulunduğu ziyarette Kamu Denetçiliği Kurumu’nun hizmetleri ve Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri ele alındı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Isparta’nın Türkiye’nin müstesna şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Isparta’nın Türkiye’de ‘güller, göller ve gönüller diyarı’ olarak tanımlandığına değinen Malkoç, “Özellikle yetiştirdiği başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapmış rahmetli Süleyman Demirel ile de Türkiye’de damgasını vurmuş, ismini ön plana çıkarmış bir şehir. Aynı zamanda üniversiteler şehri. 2 tane güzel üniversitemiz var ve bu üniversitelerimizin Türkiye’ye örnek çalışmaları var. Tarım açısından da aynı şekilde. Isparta potansiyelini daha verimli kullanacaktır. Gördüğümüz budur” dedi.
Türkiye’de son yıllarda hizmetlerin çeşitlendiğini ve hizmet kalitesinin arttığını kaydeden Malkoç, kamu hizmetlerinden faydalanılması noktasında eksik, noksanlık, hata veya hukuk ihlali, haksızlık olması durumunda mahkemelerin dışında hak arama kurumlarının oluştuğunu ifade etti. Şeref Malkoç, “Bunun öncülüğünü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi yaptı. Örneğin benim başında bulunduğum Kamu Denetçiliği Kurumu, 2010 yılında Anayasa’nın 74. maddesinde yer aldığı bir hak arama kurumu. Belediyeyle, valilikle, il müdürlükleri, bakanlıklarla, sağlıkta, ulaşımda sorun yaşayan, haksızlığa uğradığına inanan insan bu kuruma başvuruyor ve sulh yoluyla bu sorun çözülüyor. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, İnsan Hakları Eşitlik Kurumu, bunlar arasında en iyi bilinen CİMER. Isparta’da kahvehanede oturuyor yaşadığı bir sorunu Cumhurbaşkanlığına yazmanın mutluluğunu insanlara anlatıyor. Bu aynı zamanda demokrasinin gelişmesine önemli katkıdır. Biz de Kamu Denetçiliği Kurumu olarak illeri dolaşıyor ve insanlara haklarını hatırlatıyoruz.  Bu haklarını araması için hangi yollara başvurması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Şeref Malkoç, Türkiye’nin spor, kültür, teknoloji, sağlık, sanat, eğitim, ulaşım gibi bir çok alanda 2023 hedefleri olduğunu belirterek, “Bu alanlarda dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer almak istiyoruz. Bu bir idealdir, bu bir hedeftir. Tüm kurumlar bu ideal doğrultusunda çalıştıktan sonra bunu gerçekleştireceğiz. Türkiye bunu hak ediyor. Biz de bunun heyecanını üniversiteler, belediyeler ve kurumlarda görüyoruz. Bu tempoyu, ivmeyi biraz daha artırarak sürdürürsek 5, 10 yıl sonra Türkiye sadece bölgesinin yıldızı olmayacak, dünyanın da parlayan yıldızı olacaktır” ifadelerinde bulundu.
Isparta’nın da Cumhuriyetin 100. yıl hedeflerine katkısı ve gayreti olduğuna değinen Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Bunu Isparta’da görmenin mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz” dedi.
Isparta’nın belediye hizmetlerinde iyi bir ivme yakaladığını söyleyen Malkoç, “Isparta, belediye hizmetleri açısından sayın belediye başkanımızın öncülüğünde şehrin bütünü olarak daha iyi noktalara gelecektir. Siyasi partiler, siyasi tartışmalar hatta usulünde siyasi kavgalar da olacaktır. Ama şunu unutmamak lazım bir ülkenin veya bir şehrin kalkınması için hizmette birlik olmak gerekir. Siyasi tartışmanın yeri ayrıdır, yerinde yapılır ama hizmette herkesin elbirliği yapması gerekir. Siyasi tartışma, kavgada da yine rahmetli Süleyman Demirel’in bir sözünü hatırlatmak isterim, kendisi dönemin siyasileriyle çok kavga yapmış, tartışmıştır. Ama ‘siyasette barışmasını bilmiyorsan kavga yapmayacaksın’ derdi. Isparta barışmasını bilen insanlar, her alanda hem Isparta’ya hem de Türkiye’nin gelişmesine katkıları daha fazla olacaktır” ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ülkemizde 2 dönem milletvekilliği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlığını yapmış Sayın Şeref Malkoç Beyefendi Isparta’mızda. Kendisi Isparta Belediyemize de gelerek belediyemizi şereflendirmiştir. 2 ayrı programda üniversiteli gençlerimiz ve vatandaşlarımıza çok güzel tecrübe paylaşımında bulundu. Bu paylaşımlardan biz de istifade ettik” diye konuştu.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’u yakından takip ettiğini ve görüşmelerinde ilgi ve alakasıyla tecrübelerinden istifade ettiklerini dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Yüce Rabbim Sayın Şeref Malkoç gibi büyüklerimizi, ağabeylerimizi daha çok büyük hizmetler yapmayı ve sayılarının çoğalmasını nasip etsin. Memleketimize ve ülkemize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum,  belediyemizde olmasından dolayı da onur duyduğumu belirtmek istiyorum” görüşlerinde bulundu.
Ziyaretin sonunda Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ‘Kamu Denetçiliği Kurumu İyi Yönetim İlkeleri Rehberi’ hediye etti.

11-03-2022-kamu-basdenetcisi-seref-malkoc-baskan-ziyaret-311-03-2022-kamu-basdenetcisi-seref-malkoc-baskan-ziyaret-211-03-2022-kamu-basdenetcisi-seref-malkoc-baskan-ziyaret-1
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