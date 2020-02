GÖDÜNMÜ AVM'DEN ÇOK ÖZEL HEDİYELİK EŞYALAR

İLHAM VEREN HEDİYE KUTULARI

"Hediye Kutuları"

YAPAY ÇİÇEKLER VE MUMLAR

Adres :









































































































































































Sevgililer Günü her yıl tüm dünyada kutlanan popüler bir gündür. Her yıl sevgililer birbirlerine hediyeler alarak sevgilerini bir kez daha ifade ederler.14 Şubat Sevgililer Gününe Özel Sevgiyi Aşkı Anlatan Sıra Dışı Bir Hediye mi Arıyorsunuz?Sevdiğiniz kişi için özel birşey yapmak istiyorsunuz fakat hala ne hediye alacağınıza karar veremediniz mi? Öyle bir hediye fikri bulmalıyım ki onun aklını başından almalıyım diye mi düşünüyorsunuz? Hediye dünyasının yeni yüzüsizi bu dertten kurtarmaya geldi.Kutuların tamamı özenle, kaliteli malzemeler seçilerek üretilmiştir.Yapay Çiçek arıyorsan dükkan dükkan dolaşma! Hemen Gördünmü AVM'ye uğra!Canlı görünümlü yapay gül ve çiçek buketleri ,vazolar ile aşkınızı süsleyin!Yatak odanızda, banyonuzda, salonunuzda veya sevgilinize yapacağınız tüm romantik sürprizlerde kullanabileceğiniz Kokulu Tealight Mumlar...Bu ürünler sayesinde hem bir hatıra yakalamış olursunuz hem de hediyeleşmiş olursunuz. Mağaza da her yaşa ve her bütçeye göre hediyelik eşya bulunmaktadır. Bu yüzden ürün seçerken zorlanmadan alışveriş yapabilirsiniz.Özel günlerde bu ürünler sizin tam bir kurtarıcınız olacaktır.Ne alacağım sorusuna daima cevap verecek olan Gördün mü AVM, ürün yelpazesi bakımından oldukça zengindir. Bu yüzden yapmanız gereken yüzlerce ilginç ürünler arasından birini seçip bu ürününü satın almak!Bahçelievler mahallesi 102 cadde No: 59 ISPARTA