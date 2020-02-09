GÖZDE BALIK EVİ :

'' BALIK YEMEKTEN KEYİF ALIN!''

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EKMEK ARASI

Palamut Ekmek

Hamsi Ekmek

Midye Ekmek

Ekmek Arası Balık Köfte

TAVADA VE IZGARADA BALIKLAR

Hamsi Tava

Hamsi Izgara

Hamsi Kuşu

Çipura

Levrek

Mezgit Filato

Palamut

Çanakkale Sardalya

Eğirdir Göl Levreği

İstavrit

Grida

Kalamar Tava

Karides Güveç

Midye Tava

Jumbo Karides Tava

Isparta'da bulunan deniz ürünleri restoranı Gözde Balık Evi mutfağında, mevsimlik balıklar, alanında uzmanlaşmış şef aşçıların ellerinde lezzet buluyor, menüleri ile damaklarda ve kalplerde unutulmaz tatlar bırakıyor.Gözde Balık Evi okyanus manzaralı otantik dekoruyla,aile salonu ve çocuklar için tasarlanmış oyun parkı ile Isparta'da lezzetli balık yemenin keyfini sizlere yaşatıyor.Kutlubey, 6 Mart Cad. Merkez- Isparta (Halı Sarayı)