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Gözde Balık Evi : '' Lezzetli Balık Yemenin Keyfi''

Gözde Balık Evi : '' Lezzetli Balık Yemenin Keyfi''
ISPARTA
G.Tarihi: 09.02.2020 13:36
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
GÖZDE BALIK EVİ : '' BALIK YEMEKTEN KEYİF ALIN!''

Isparta'da bulunan deniz ürünleri restoranı Gözde Balık Evi mutfağında, mevsimlik balıklar, alanında uzmanlaşmış şef aşçıların ellerinde lezzet buluyor,  menüleri ile damaklarda ve kalplerde unutulmaz tatlar bırakıyor.
 
Gözde Balık Evi okyanus manzaralı otantik dekoruyla,aile salonu ve çocuklar için tasarlanmış oyun parkı ile  Isparta'da lezzetli balık yemenin keyfini sizlere yaşatıyor.

Adres: Kutlubey, 6 Mart Cad. Merkez- Isparta  (Halı Sarayı) ISPARTA
Telefon:0246 201 29 29
 
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EKMEK ARASI 
  • Palamut Ekmek
  • Hamsi Ekmek
  • Midye Ekmek
  • Ekmek Arası Balık Köfte
TAVADA VE IZGARADA BALIKLAR
  • Hamsi Tava
  • Hamsi Izgara
  • Hamsi Kuşu
  • Çipura
  • Levrek
  • Mezgit Filato
  • Palamut
  • Çanakkale Sardalya
  • Eğirdir Göl Levreği
  • İstavrit
  • Grida
  • Kalamar Tava
  • Karides Güveç
  • Midye Tava
  • Jumbo Karides Tava
 
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