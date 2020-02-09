Isparta'da bulunan deniz ürünleri restoranı Gözde Balık Evi mutfağında, mevsimlik balıklar, alanında uzmanlaşmış şef aşçıların ellerinde lezzet buluyor, menüleri ile damaklarda ve kalplerde unutulmaz tatlar bırakıyor.
Gözde Balık Evi okyanus manzaralı otantik dekoruyla,aile salonu ve çocuklar için tasarlanmış oyun parkı ile Isparta'da lezzetli balık yemenin keyfini sizlere yaşatıyor.
Adres: Kutlubey, 6 Mart Cad. Merkez- Isparta (Halı Sarayı) ISPARTA
Telefon:0246 201 29 29
EKMEK ARASI
- Palamut Ekmek
- Hamsi Ekmek
- Midye Ekmek
- Ekmek Arası Balık Köfte
- Hamsi Tava
- Hamsi Izgara
- Hamsi Kuşu
- Çipura
- Levrek
- Mezgit Filato
- Palamut
- Çanakkale Sardalya
- Eğirdir Göl Levreği
- İstavrit
- Grida
- Kalamar Tava
- Karides Güveç
- Midye Tava
- Jumbo Karides Tava