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​Gelenekten Geleceğe… İnşaat Mühendisleri Odası 66 Yaşında!

​Gelenekten Geleceğe… İnşaat Mühendisleri Odası 66 Yaşında!
ISPARTA
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Gelenekten Geleceğe… 
İnşaat Mühendisleri Odası 66 Yaşında!
19 Aralık 1954 tarihinde kuruluşu ilan edilen Odamızın bu yıl 66. yıl dönümünü kutluyoruz. Kuruluş yıl dönümlerimiz dolayısıyla her yıl, pek çok etkinlik düzenlenir; bu etkinlikler, coşkumuzu ve heyecanımızı paylaştığımız ortak zeminlerimiz olur, dahası Odamızı nice yıllara taşıyacak iradenin de sergilenmesine vesile olur. Fakat ne yazık ki tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de esir alan covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl coşkumuzu bir araya gelerek kutlayamayacağız. Her ne kadar fiziksel olarak bir araya gelemeyecek olsak da aynı duygularla yürekleri birlikte atan tüm meslektaşlarımızın sıcaklığını yanı başımızda duyacağız. 
Kuruluş yıl dönümlerimize hâkim olan duygu, bir yandan kuruluşumuzun coşkusunu taşırken, diğer yandan Odamızı geleceğe hazırlamanın verdiği heyecanı yansıtmaktadır. 
Kuruluş yıl dönümlerimizin en değerli anı, meslekte 25, 40, 50 ve 60 yılını dolduran üyelerimize Odamız tarafından hazırlanan plaketlerin sunulmasıdır ki bu plaketler toprağa kök salmamızı sağlayanlara küçük bir teşekkürdür. Mesleğimizin duayenlerine teşekkür etmek boynumuzun borcudur. 
Mesleki etik ilkelere bağlı, mesleğin ve meslektaşların sorunlarının çözümünü asli amaç kabul eden, kamusallıktan ve toplumsal yarar ilkesinden asla taviz vermeyen bir meslek örgütünün 66 yıl boyunca ayakta kalması, yoluna gelişerek devam etmesi, meslek alanının referans kurumu haline gelmesi başlı başına bir başarıdır.
Bu başarının, tarihimizin ortak kazanımı olduğunu vurgulamak gerekir: 1954 yılından bu yana, yönetimlerde yer almış, kurul ve komisyonlarda emeğini katmış, eylem ve etkinliklerine katılmış, mesleki bilgi ve birikimini paylaşmış on binlerce üyemizle ne kadar gurur duysak azdır. Yaratılan bu değeri korumak ve geleceğe taşımak halihazırda yönetici ve üyelerimizin tarihsel sorumluluğu ve aynı zamanda emeği geçen herkese teşekkür borcudur.
İMO toplumsal hayatın başka türlü kurgulanması gerektiğine inanmaktadır. Güvenli yapılaşma ve sağlıklı kentleşmenin sağlanması, doğanın korunması, kentsel değerlerin kentlilerin ortak kullanımına sunulması, yaşanabilir kentler kurulması, ulaşımın sürdürülebilir ve nitelikli kılınması, yapı denetiminin yapı üretim sürecinin asli unsuru olarak kabul edilmesi, yapıların ve kentlerin deprem tehlikesine göre düzenlenmesi, kamu yatırımlarının kamusal değer olarak kalması, mesleki niteliğin yükseltilmesi, mesleki uygulamaların bilimsel esaslara ve teknolojik gelişmelere uyumlu hale getirilmesi doğrultusundaki çabalar İMO`nun 1954`ten bu yana savunageldiği ilkesel yaklaşımın temel referanslarıdır.
İnşaat Mühendisleri Odası olarak önceliğimiz, bu hedefler dahilinde çalışarak, mesleğimizi, halkın yararına daha nitelikli ve adil şekilde yapabilmektedir. Meslek örgütümüzün tek amacı mesleki gereksinimler üzerine odaklanmak da değildir. Odamız ülkemizi emekten, barıştan, demokrasiden, laiklikten ve mesleki birikimini, kamu yararına kullanmaktan yana olan, mücadele çizgisini sürdürmeye devam edecektir.
İMO`nun mesleki-politik hattının belirleyicileri insan sevgisi, toplumsal refah, eşitlik ve adalet, nitelikli ve güvenli bir yaşam, nitelikli mühendislik hizmetinin üretilmesidir.
Odamız bu hassasiyetlerden taviz vermeden 66. yaş gününe ulaşmıştır.
66. kuruluş yıl dönümümüz tüm meslektaşlarımıza kutlu olsun.
 
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Antalya Şubesi
Isparta Temsilcilik Yönetimi
 
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​Gelenekten Geleceğe… İnşaat Mühendisleri Odası 66 Yaşında!
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