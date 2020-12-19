Rektör Çarıkçı'dan Şehidimize Taziye Mesajı

Üniversitemiz Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2017 yılı mezunlarından Astsubay Ömer Ali Çelik’in Hakkari’de şehit düştüğü haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.SDÜ ailesi olarak şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz.Süleyman Demirel Üniversitesi mezunu Astsubay Ömer Ali Çelik Hakkari'de görev başındayken şehit oldu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Astsubay Çelik için bir taziye mesajı yayınladı. Başkan Başdeğirmen mesajında şu ifadelere yer verdi;'Hakkari'de görevi sırasında şehit olan Süleyman Demirel Üniversitemiz mezun öğrencilerinden Astsubay Ömer Ali Çelik'e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun'