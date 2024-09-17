Eylül Minel Yeni Otogar Şubesi Hizmete Girdi!

Isparta'nın sevilen markası Eylül Minel, merakla beklenen Yeni Otogar şubesini açtı! Daha önce duyurusunu yaptığımız bu yeni şube, şimdi kapılarını açarak müşterilerini ağırlamaya başladı. Özenle hazırlanan konsepti ve Isparta'nın doğal güzelliklerinden ilham alınarak üretilen özel ürünleriyle, yerel halkın ve ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

Neler Bulacaksınız?

Eylül Minel’in Yeni Otogar şubesinde, gerçek Isparta gülü ve lavantası kullanılarak üretilen benzersiz ürünler sizleri bekliyor. Öne çıkan ürünler arasında:

Gül ve lavanta lokumları

Yöresel reçeller

Kolonya, parfüm ve krem gibi cilt bakım ürünleri

Bu doğal ürünler, Isparta'nın eşsiz flora zenginliğinden ilham alınarak hazırlanıyor ve sağlığa dost, kaliteli içerikleriyle ön plana çıkıyor.

Eylül Minel, yeni şubesiyle Isparta’nın kültürel mirasını ve geleneksel lezzetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Hem Ispartalıların hem de şehre gelen misafirlerin ilgisini çekecek bu şubede, sevdiklerinize hediye edebileceğiniz özel ürünler bulabilirsiniz.

Ziyaret için:

Adres: Isparta Yeni Otogar

Doğal ve yerel ürünlerle dolu Eylül Minel’in yeni şubesine uğramayı unutmayın!































