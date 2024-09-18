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Çiftçi Patateslerini Bedava Dağıttı

Çiftçi Patateslerini Bedava Dağıttı
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Çorumlu Çiftçi Patateslerini Bedava Dağıttı

Çorum’un Alaca ilçesinde çiftçilik yapan Mahmut Tonbul, hasadını yaptığı patatesleri tüccarlara satmak istedi. Ancak, tüccar yalnızca iri patatesleri alırken küçük boyutlu olanları bırakınca, Tonbul dikkat çeken bir karara imza attı. Civar köylere duyuru yapan çiftçi, tarlasına gelmek isteyenlerin patatesleri ücretsiz alabileceğini belirtti.

Tonbul, "Geçen yıla göre verim iyi ama maliyetler çok arttı. Tüccar sadece ürünün yarısını aldı, geri kalanı ise tarlada kaldı," diyerek bu sezonun zorluklarını dile getirdi. Eline çuvalını alan vatandaşlar ise tarlaya akın etti, patatesleri toplamaya başladı.

Çiftçi ayrıca, manavlarda küçük boy patateslerin 12 TL’ye satıldığını, ancak tüccarların bu ürünleri almak istememesi nedeniyle halkın yararına bedava dağıtmaya karar verdiğini ifade etti. Tonbul, bu ekonomik şartların önümüzdeki sezon patates ekimlerini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

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