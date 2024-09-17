Isparta'da Mobilya’da “Eskiyi Getir, Yeniyi Götür” Kampanyası Başladı!

Isparta Ergül Mobilya'da “Eskiyi Getir, Yeniyi Götür” Kampanyası Başladı!

Isparta’da Ergül Mobilya, yoğun ilgi üzerine 2024 yılına özel yepyeni bir kampanya başlattı: “Eskiyi Getir, Yeniyi Götür!” Artık eski mobilyalarınıza veda etmenin ve modern tasarımlarla evinizi yenilemenin tam zamanı!

Ergül Mobilya, Ispartalıları mağazasına davet ederek, eskimiş mobilyalarınızı uygun koşullarda geri alıyor ve yerine yepyeni tasarımlar sunuyor. Evinde şıklık ve konforu bir araya getirmek isteyenler için bu fırsat kaçmaz! Özellikle yeni nesil mobilya seçenekleri, hem estetik hem de işlevselliği ile evlerin vazgeçilmezi olacak.

Öne Çıkan Ürünler:

Köşe Takımları : Modern çizgilerle tasarlanmış konforlu köşe takımları.

: Modern çizgilerle tasarlanmış konforlu köşe takımları. Bazalar ve Başlıklar : Yatak odanızda estetik dokunuşlarla şıklık katacak seçenekler.

: Yatak odanızda estetik dokunuşlarla şıklık katacak seçenekler. Yemek Odaları : Şık ve kullanışlı yemek odası takımları.

: Şık ve kullanışlı yemek odası takımları. Genç ve Çocuk Odaları: Ergonomik ve renkli tasarımlar çocuklarınızın favorisi olacak.

Ergül Mobilya’nın zarif tasarımları ile evinizi yeniden keşfedin. Bu kampanya sayesinde evinize sadece yeni mobilyalar değil, yepyeni bir ruh katabilirsiniz!

Detaylar için:

Adres : Süleyman Demirel Caddesi No:155, Isparta

: Süleyman Demirel Caddesi No:155, Isparta Telefon: 0246 227 35 99

Evinde şıklığı ve rahatlığı bir arada isteyenler, bu fırsatı kaçırmayın!









