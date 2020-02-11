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Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Isparta'da Buluştu

Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Isparta'da Buluştu
ISPARTA 0
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Endüstri Mühendisliği Öğrencileri SDÜ’de Buluştu
“Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Buluşması”, Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Üniversitemiz Endüstri ve Kalite Topluluğunca bu yıl 49’uncusu gerçekleştirilen etkinlikte “Sektörün Yeni İhtiyacı: Hibrit İnsan” konusu ele alınıyor.





Ülkemizin pek çok ilinde eğitim alan endüstri mühendisliği bölümü öğrencilerinin Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde buluştuğu etkinliğin açılış konuşmasını SDÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Özdemir yaptı. Etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Özdemir, Türkiye’de endüstri mühendisliği öğrencilerinin bir araya gelerek alanlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunmaları amacıyla düzenlenen etkinliğin verimli geçmesini diledi.



Açılış konuşmasının ardından Tofaş Otosan Tedarik Zinciri Dijital Dönüşüm Lideri Osman Selçuk Sarıoğlu öğrencilerle bir araya geldi. Her değişim sürecinin sancılı olduğunun altını çizen Sarıoğlu, hataların insana tecrübe kazandırarak kişisel gelişime katkı sağladığını söyledi. 



Asimo Robot üzerinden öğrencilere mesajlar veren Sarıoğlu, “12-13 yıllık dönem içerisinde merdiveni çıkamayan robotlar bugün takla atar hale geldi. Robotlardaki yetkinlikleri konuşuyoruz bunları gerçekleştiren yine insanlardır. Endüstri mühendisleri olaylara detaysal bakmak yerine bütünü anlamaya çalışır. Alet çantanıza ne kadar yetkinlik koyarsanız o kadar iyidir. Hibrit insan modelinde size çok ihtiyaç var.” dedi. herkesin bir hedefi olması gerektiğini savunan Sarıoğlu, Martin Luther King’in “Bir haylim var” sözünden yola çıkarak “Hayalinizi hayatınızda nereye koyduğunuz önemli. Kendinize yolu gösterecek yanlışa saptığınızda sizi doğru yola geri getirecek bir hayaliniz olmalı” ifadelerine yer verdi.

Sarıoğlu, insandaki temel yetkinlikleri; “yaratıcılık”, “ikna etme”, “işbirliği”, adapte olma”, “duygusal zeka” olarak sıraladı.



Daha sonra “Dijital Dönüşüm Her Yerde Ben Ne Yapmalıyım?” isimli sunumunu gerçekleştiren GCC Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Eğitmeni Alper Gerçek ise günümüzde oluşmaya başlayan “hibrit insanı” bulmak için dijital dönüşümün zorunlu olduğunu vurguladı.

Gerçek, “Dijital dönüşüm iş modeli, iş yapış şekli, kültürel değişimlere yol açmakla beraber insanları da içerisine alıyor. Gelecekte iki mesleğin önem kazanacak ve diğer meslek gruplarının çok daha önüne geçecek. Yazılımcılar ve Endüstri Mühendisleri dijital dönüşümde çok daha ileri bir noktaya gelecek. Sizler bunun farkında olarak çalışmalarınıza hız kazandırmalısınız.” dedi.





Etkinliğin ikinci oturumunda Gazeteci, Tedx Konuşmacısı Timur Akkurt öğrencilerle bir araya geldi. Sosyal medya ile içerik üretiminin gelişen ve değişen dünyada önem kazandığını dile getiren Timur Akkurt, akıllı telefonların insanlar ile olan ilişkilerinin giderek arttığını belirterek “televizyon”, “radyo” ve “gazete” gibi geleneksel teknolojilerin önemini yitirdiğini belirtti.




Konuşmasında teknoloji sektöründe değişimleri bünyesinde tutan ve teknolojinin gerisinde kalarak yok olan büyük firmalara yer veren Timur Akkurt, “Teknoloji her zaman hız ister. Hızlı olarak düşünme, öğrenme, fark etme ve uygulamayı bünyesine alamayan teknoloji devi bile olsa yok olmaya mahkûmdur.” diye konuştu.

Etkinlik, Arbitrai CEO’su Ali Sermet Taşdöğen ve Change.org Executive Director Uygar Özesmi konuşmaları ile devam etti.
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