En Düşük Emekli Maaşı 14.431 TL Olacak: Ekonomist Şeref Oğuz'dan Çarpıcı İddia

Ünlü ekonomist Şeref Oğuz, emekli maaşlarına dair beklenmedik bir açıklamada bulunarak dikkatleri üzerine çekti. Ocak ayındaki maaş düzenlemelerinin ardından en düşük emekli aylığının 10 bin TL'ye yükseltilmesine rağmen, emekli maaşlarının hala açlık sınırının altında kalması birçok eleştiriye neden oldu. Emeklilerin talepleri doğrultusunda bayram ikramiyeleri için ek 1.000 TL ayrılmasıyla birlikte bu miktar 3 bin TL'ye çıkarıldı.

Şeref Oğuz'un çarpıcı iddiasına göre, emeklilere yapılacak yeni zam emeklilerin satın alma gücünü önemli ölçüde artıracak. Oğuz, bu zamın seçim öncesine denk gelmesinin emeklilerin oy tercihlerini etkileyebileceğini belirtti ve emekli maaşlarına 4.431 TL eklenmesini öngördü.

Ekonomideki yüksek enflasyonla ilişkilendirilen bu zam, ekonominin canlanması açısından büyük önem taşıyor. Ancak, bazı kesimler ekonominin bu kadar yüksek bir zamı karşılayamayacağını öne sürdü.

Şu anda en düşük emekli maaşı 14.431 TL olacak şekilde planlanan zamın gerçekleşmesi durumunda, Nisan ayında 3.000 TL bayram ikramiyesi alacak olan emekliler toplamda 17.331 TL'nin üzerinde bir maaşa sahip olacaklar. Bu, emekliler için önemli bir gelir artışı anlamına geliyor ve emeklilerin yaşam standartlarını yükseltecek bir adım olarak değerlendiriliyor.