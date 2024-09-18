Bakan Şimşek: “Geçim Sıkıntısı Büyük Bir Sorun”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında enflasyon ve ekonomiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Eşiyle birlikte market alışverişi sırasında vatandaşların kendisine ilettiği şikayetleri paylaşan Şimşek, geçim sıkıntısının Türkiye'nin en büyük problemi olduğunu belirtti.

“Vatandaşlarımız haklı, şikayetlerinde doğrular var. Geçim sıkıntısı yaşıyoruz ve gelir dağılımı bozulmuş durumda," diyen Şimşek, enflasyonu kontrol altına alarak kalıcı refah sağlama hedeflerinin altını çizdi.