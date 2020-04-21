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Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği: "Türkiye, tarım ve gıdada AB ülkelerindeki etkinliğini artırdı"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği: "Türkiye, tarım ve gıdada AB ülkelerindeki etkinliğini artırdı"
ISPARTA
G.Tarihi: 21.04.2020 19:40
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Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği: "Türkiye, tarım ve gıdada AB ülkelerindeki etkinliğini artırdı"
- "Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin tarım ve gıda sektörlerinde rakibi konumundaki İspanya ve İtalya gibi ülkelerdeki özellikle büyük ölçekli şirketlerde üretim durma noktasına geldi"
- "Yaş meyve sebze sektöründe en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünler domates ve biber oldu"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İspanya ve İtalya gibi ülkelerdeki özellikle büyük ölçekli şirketlerin üretiminin durma noktasına geldiği, Türkiye'nin ise AB ülkelerindeki gıda ve tarım etkinliğinin arttığı bildirildi. 
BAİB'den yapılan açıklamada, Kovid-19'un tıbbi boyutlarının yanı sıra dünya ekonomileri üzerinde de büyük riskler oluşturduğu vurgulandı. 
Üretim faaliyetleri dünya genelinde ciddi yavaşlama gösterse de bazı sektörlerde etkilenme oranının daha düşük olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlaç sektörü ile tarım ve gıda sektörleri ise artış eğilimi gösterdi. Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'nin tarım ve gıda sektörlerinde rakibi konumundaki İspanya ve İtalya gibi ülkelerdeki özellikle büyük ölçekli şirketlerde üretim durma noktasına geldi. Türkiye ise AB ülkelerindeki etkinliğini artırdı. Türk üreticiler sadece yurt içi tedariklerini değil, dünya taleplerini de karşılar hale geldi."
- Yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 10,87 oranında arttı
Açıklamada, tedbirlerin yoğun olarak uygulanmaya başlandığı 20 Mart-20 Nisan döneminde Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan BAİB bölgesinde yaş meyve sebze ihracatının yüzde 10,87 oranında artış kaydettiği belirtildi. 
En fazla ihracatın sırasıyla Rusya Federasyonu, Romanya, Almanya, Ukrayna ve Bulgaristan'a gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yaş meyve sebze sektöründe en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünler domates ve biber oldu. Bu ürünleri elma, kabak ve portakal takip etti. Salgının ticarette yaratacağı olumsuzluklara karşılık hızlı bir şekilde tedbir alınabilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Bu doğrultuda ihracatçı firmaların hedef pazarlarında ve transit geçiş yaptıkları ülkelerde alınan tedbirler, şoför ve araç geçişlerine yönelik uygulama değişiklikleri anlık olarak birlik üyelerine bildiriliyor. Salgının ticarette, taşımacılıkta yarattığı sorunları aşmak için de ihracatçılar bir arada hareket ederek sorunları ilgili mecralarda dile getirip çözme yoluna gidiyor." 
- "Hedef pazarların Türk ürünlerine her zamankinden daha fazla ihtiyacı var"
Açıklamada görüşlerine yer verilen BAİB Başkan Yardımcısı Abdullah Bulut, ihracatçı firmalarla üretici firmaların tesislerinde uygulayacakları tedbirlerin, öncelikle kendi sağlıkları için daha sonra da salgının yayılma riskini azaltmak için çok önemli olduğuna değindi. 
Hedef pazarların Türk ürünlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirten Bulut, "Tüm tedbirlere uyarak, hep birlikte üretim ve ihracatımızı daha fazla artırabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 


ANTALYA 
 
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