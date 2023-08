“Başkanımız sayesinde mahallemizin makus talihi değişti”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mahalle Meclisi Buluşmalarına Mehmet Tönge Mahallesi’yle devam etti. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Başdeğirmen, onların istek ve önerilerini yerinde dinledi, mahalleye ve şehre yapılan yatırımları anlattı.Mehmet Tönge Mahallesi Muhtarı Osman Kınay, Başkan Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından Mehmet Tönge Mahallesi’nin makus talihinin değiştiğini belirterek, “Başkanımıza mahallemize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ‘Geleceğin Şehri Isparta’ için Mahalle Meclisi Buluşmalarını sürdürüyor. İlki Anadolu Mahallesi’nde gerçekleştirilen Mahalle Meclisi Buluşması, Mehmet Tönge Mahallesi’yle devam etti. Mahalleye kazandırılan Kapalı Pazaryerinde düzenlenenprogram öncesinde mahalle çocuk etkinliği gerçekleştirildi, çocuklar etkinliklerle doyasıya eğlendi. Ayrıca program sırasında çocuklar kendileri için kurulan balon parkta oynarken, çocuklar ve vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mehmet Tönge Mahallesi’nde mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini yerinde dinledi, yapılması gerekenlerle ilgili daire müdürlerine talimat verdi. Mahalleye kazandırılan özellikle Mehmet Tönge Altgeçidi ve Kapalı Pazaryeri ile diğer yatırımlardan bahseden Başkan Başdeğirmen, şehre kazandırdıkları projeleri anlattı.Mahalle Meclisi Buluşmasında konuşan Mehmet Tönge Mahallesi Muhtarı Osman Kınay, önceki dönemde mahallelerine çok fazla hizmet yapılmadığını, 29 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde mahallenin makus talihinin değiştiğini söyledi. Bu tarihten sonra mahallelerine her türlü hizmetin geldiğine değinen Kınay, “Mehmet Tönge Mahallesi’nde 2 kez su baskını meydana gelmişti. Belediye Başkanımız göreve başladıktan sonra Isparta Valimizle görüşerek, Milletvekilimiz Recep Özel’le birlikte DSİ Genel Müdürüyle görüştü ve mahallemizin altyapı sorununu hallettiler. Mahallemizde çeşitli sokaklar asfaltlandı. Isparta’nın ikinci altgeçidi bizim mahallemizde yapıldı. Toplumda ‘ne gerek vardı’ diyenler saat 08.00 ve 09.00 arasında gelsinler o yolun nasıl çalıştığını, hiçbir ışık görmeden 7 km gidildiğini görsünler. Mahallemizin değeri bir kat daha arttı. Isparta’da Belediye Başkanımızın önderliğinde semt sahaları yapıldı. Mahallemizde yoktu. 2 tane semt sahası yapıldı, biz bu kadar şanslıyız. Allah razı olsun başkanımızdan. Başkanımız mahallemize geldiğinde isteğimizle pazaryerinin üstünün kapatılması için talimat verdi. İşte yapıldı. Bu hizmetler Belediye Başkanımızın gayretleriyle oldu. Mahallemizde 14 çocuk parkı var 4’ünün oyuncaklarını anında değiştirdiler. 11 bin 500 metrekare Ünikent’e park yapıldı, gidin görün. Başkanımız ilk göreve geldiğinde okulumuzun bahçesini asfaltladı. Başkanımıza şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mahalle Meclisi Buluşmalarında mahallelerin eksikliklerinin giderilmesi amacıyla vatandaşların talep ve önerilerini dinlediklerini söyledi. Bu buluşmalara belediyenin daire müdürleri ve belediye başkan yardımcılarıyla katıldıklarını ifade eden Başkan Başdeğirmen, taleplerle ilgili anında sonuca gitmek istediklerini dile getirdi. Mehmet Tönge Kapalı Pazaryerinin çok güzel bir yer olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Bu pazaryerimizi yapmasaydık bu programı açıkta yapmak zorunda kalacaktık. Burayı sadece pazarcı esnafımızın kullanması için değil, mahalle halkımızın düğünlerini, mevlit, asker eğlenceleri ve diğer etkinlikleri yapmaları için inşa ettik. Çocuklarımız da burada vakit geçirebilirler. Mahallemize 14 çocuk oyun alanı yapmışız. Bizden önce yapılan hizmetlere daha fazla bir şeyler katabilmek ve daha fazla hizmet yapabilmek için önemli çalışmalar yapıyoruz. Ne yaparsak yapalım mutlaka ihtiyaçlar vardır. Her şeyden önce tertemiz bir mahallemiz var. ITSO Başkanlığımda bu mahalleyi ziyaret ettiğimde market talebinde bulunulmuştu. Hatta o dönemde bir market firmasıyla görüşerek açılmasını sağlamıştık. Buraya açılan market, kasap, buraya açılan sosyal tesisteki hizmet siz mahalle sakinlerimiz tarafından desteklenmezse, alışverişinizi buradan değil de farklı yerlerden yaparsanız bu mahalledeki esnafın yaşaması mümkün mü? Bunu yapacaksak hep beraber yapmak zorundayız. Önce mahallemizdeki esnafımızı destekleyelim, ondan sonra yetersiz kalan olursa onu yeniden yapmaya çalışalım” şeklinde konuştu.Konuşmanın ardından vatandaşlar tek tek söz alarak, talep ve önerilerini Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e iletirken, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.Söz alan Muzaffer Türkeş Mahallesi Muhtarı İlker İbrahim Köse, şehit yakınlarına göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederek, “4841 sokaktaki asfalt çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Siz Isparta için bir şansınız. Tüm Isparta halkı kıymetinizi biliyor. Bundan sonraki çalışmalarınızda tüm şehit aileleri adına başarılar diliyorum” derken Başkan Başdeğirmen, “Şehitlerimiz bizim her şeyimiz. Allah rahmet eylesin, kabirleri cennet olsun. Şehit yakınlarımız da bizler için çok değerli. Göreve gelir gelmez ofislerini ziyaret ettim. Sayın valimizle ziyaret ettiğimizde bizi ağırladıkları Bağlar Mahallesinde engellilerimizin çıkamadığı bir yerdi. Orada bir şehit yakını ‘burası bize yakışmıyor’ dedi, ben bu sözden çok utandım. ‘Burası size değil, bize yakışmıyor. Vatanımız için, topraklarımızın güvenliği için, bayrağımızın inmemesi, ezanımızın dinmemesi için şehit olmuş kahramanlarımıza biz burayı uygun görmüşüz bu ayıp bize yeter’ diyerek yeni bir yer yapma kararı aldık. Kısa sürede yeni bir bina sözü verdik. Fatih Mahallesinde 3 katlı son derece modern şehit ve gazi ailelerimizin kullandığı binayı teslim ettik” şeklinde konuştu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in hizmetlerini yazın Mehmet Tönge Mahallesi’nden kışın da Antalya’dan takip ettiğini belirten bir vatandaş, “Mahallemizde kaldırımlarımızı begonit taş istiyorum. Kirazlıdere’ye gidiyoruz, gelen misafirlerimizi götürüyoruz. Çok beğeniyorlar. O kaldırım taşlardan istiyorum” dedi. Başkan Başdeğirmen, şehir merkezinde enerji hatlarının yer altına alınmasından dolayı kaldırımlarda yoğun çalışmalar yapıldığını belirterek, “Onlar bittikten sonra sizin dediğinizi de programa alalım” şeklinde konuştu.Mehmet Tönge Mahallesi’ne vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden vatandaşlar,” Başkanım Allah razı olsun. Mahallemize güzel hizmetler veriyorsunuz başarılarınızın devamını diliyoruz. Sizi seviyoruz” dediler.Programın sonunda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çocukların yerli ve milli otomobil TOGG’a binme isteklerini çevirmedi.