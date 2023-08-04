ITSO Başkanı Çelik İhracat Rakamlarını Açıkladı

ITSO Başkanı Çelik İhracat Rakamlarını Açıkladı
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
ITSO Başkanı Çelik İhracat
Rakamlarını Açıkladı
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Isparta’nın 1-31 Temmuz tarihleri arasında 41 milyon 574 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirten Başkan Çelik, “2023 yılı için belirlemiş olduğumuz ihracat hedeflerimiz vardı. Bu hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.
ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre; Temmuz ayında kentin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 8,89’luk artışla 41 milyon 574 bin dolar değerinde gerçekleşti. 2022 yılında 38 milyon 178 bin dolar değerinde ihracat gerçekleşmişti.
Sektörel bazda gerçekleştirilen ihracat rakamlarını değerlendiren Başkan Çelik, “Geçen ay olduğu gibi yine yaş meyve sebze ihracatta ilk sırayı aldı. Bu sektörde yapılan ihracatımız 16 milyon 206 bin dolar değerinde gerçekleşti. İhracatta öne çıkan diğer sektörlerimize baktığımız zaman; Çimento cam seramik ve toprak ürünlerinde 6 milyon 35 bin dolar, MADENCİLİK ürünlerinde 5 milyon 962 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamullerinde 3 milyon 449 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 2 milyon 694 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 1 milyon 78 bin dolar, yaş meyve ve sebze sektöründen bağımsız olarak meyve sebze mamullerinde 1 milyon 109 bin dolar, halı sektöründe 1 milyon dolar, tekstil ve hammaddelerinde 992 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik.” dedi.
Başkan Çelik, Temmuz ayında ilk 5 sektörü yaş meyve sebze, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, madencilik ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri ile mobilya kağıt ve orman ürünlerinin oluşturduğunu ifade etti.
En çok ihracat yaptığımız ülkeleri de açıklayan Başkan Çelik, ilk sırada Almanya’nın yer aldığını belirterek, Almanya’yı sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Çin ve İtalya’nın takip ettiğini aktardı.
Isparta Temmuz ayı ihracat dönemi içerisinde Almanya’ya 10 milyon 37 bin dolar, Amerika Birleşik Devletleri’ne 4 milyon 503 bin dolar, Rusya Federasyonu’na 4 milyon 157 bin dolar, Çin’e 2 milyon 690 bin dolar, İtalya’ya ise 2 milyon 240 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu 5 ülkeye gerçekleştirilen ihracat rakamı 23 milyon 629 bin 611 dolar değerinde oldu. Geçen yıl bu ülkelere toplamda 15 milyon 698 bin 795 dolar değerinde ihracat gerçekleşmişti.
Isparta bu yıl 7 aylık süreçte gerçekleştirdiği ihracat rakamlarında 261 milyon 625 bin dolara erişti. Ocak ayında 31 milyon 486 bin dolar, Şubat ayında 28 milyon 188 bin dolar, Mart ayında 39 milyon 13 bin dolar, Nisan ayında 30 milyon 133 bin dolar, Mayıs ayında 35 milyon 51 bin dolar Haziran ayında 56 milyon 645 bin dolar Temmuz ayında ise 41 milyon 574 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.
BAŞKAN ÇELİK: PARA POLİTİKALARINDA SIKILAŞMA SÖZ KONUSU
Başta enerji ve gıda olmak üzere birçok alanda yaşanan fiyat artışları nedeniyle ciddi bir enflasyonla karşı karşıya kalındığını aktaran Başkan Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “2023 yılı için belirlemiş olduğumuz ihracat hedeflerimiz vardı. Bu hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fakat özellikle bu yıl yaşadığımız ve öngöremediğimiz birçok sorunla boğuşmak zorunda kaldık ve bu sorunlar hala devam ediyor. Çok büyük bir deprem yaşadık, depremin etkileri sürüyor. Akabinde seçim süreci yaşandı. Bugün geldiğimiz noktada ise uzun yıllardır görülmeyen enflasyonla karşı karşıyayız. Enerji, gıda ve tüm alanlarda fiyat artışları yaşanıyor. Enflasyon sebebiyle para politikalarında da bir sıkılaşma söz konusu. Ekonomik büyülemeler bundan olumsuz etkilenecektir. İlerleyen süreçte bu sıkılaşmanın şiddeti için daha iyimser beklentiler içerisindeyiz. Ancak bu yıl için değerlendirme yapmamız gerekirse sıkı para politikalarının yılsonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum.
Ayrıca daha öncede dile getirdiğimiz bir konu var; Kredilere getirilen sınırlamalar nedeniyle iş dünyamız finansmana erişmekte zorluk çekiyor. Üretimi ve ihracatı destekleyici çözüm önerilerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Kredi konusunda yaşanan sıkıntıları gidermek için gerekli adımlar atılmalıdır. Son olarak üretime, istihdama ve ihracata katkı sağlayan tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyorum.”
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Trafik Kazasında 1 Kişi Öldü!
Askerlikte Yeni Dönem: MSB Son Dakika Olarak Duyurdu!
Isparta'da Deprem: Isparta Az Önce Sallandı
Isparta Şehir Hastanesi Yeniden 'Anne Dostu Hastane' Ünvanını Aldı!
Isparta MEM'den Guru Verici Paylaşım!
Isparta 32 Spor'da Ayrılık!
ISPARTA EMNİYETİ'NDEN BAŞARILI OPERASYON: 1703 ŞAHIS SORGULANDI, UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Eylül Minel Lokum Fabrikası: Lavantalı Lezzetlerin Adresi!
Isparta'da 12 Saat Su Kesintisi: İlçe Belediyesi Uyardı
Su Sporlarına İlgi Artıyor: Sidreli Çocuklar Yüzme Kursunda
Ispartalılar Dikkat! Chennem Sıcakları Geliyor!
Isparta'da Ayçiçeği Ekim Alanı 5 Katına Çıktı
Doğuş Mutfak, Mutfak Dekorasyonunda Şıklığı Yakalamanın En İyi Adresi!
Askerlik Hizmetini Tamamlayan Mehmetçikler Yemin Etti
Süpürge Dünyası, Isparta'da Tüm Markalar İçin Bakım ve Tamir Sunuyor
Isparta'dan Gidilecek Çok Güzel Bir Plaj
Isparta'daki İşsizlere Önemli Haber!
Isparta Elma Üretiminde Yeni Dönem!
Isparta'nın Yeni Emniyet Müdürü Belli Oldu!
Isparta OGM İtfaiye Ekiplerinden Çocuklardan Sürpriz Ziyaret
Isparta'nın Teknoloji Merkezi Yaza Özel Teknoloji Fırsatlarıyla Karşınızda!
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Başarılı Operasyonu
Isparta Emniyeti Hızlı Müdahaleyle Kayıp Çocukları Buldu
Isparta Valiliği'nden Açıklama: Asılsız Haber!
Isparta'da Kamuda Büyük Değişim Bekleniyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
isparta-telefon-aksesuar-kilifi

isparta-perde-tasarim-imalati

isparta-urfa-kebap-adana-durum-sis-kofte-lahmacun-siparis-telefon

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola

isparta-gul-ve-lavanta-urunleri

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-balik-balikci-siparis-telefon

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA motosiklet

ISPARTA egzoz tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Dolandırıcılık OperasyonuIsparta'da Dolandırıcılık Operasyonu31 Temmuz 2023
Türkiye genelinde 81 şehre KPSS şartı olmadan işçi alımı yapılacak!Türkiye genelinde 81 şehre KPSS şartı olmadan işçi alımı yapılacak!28 Temmuz 2023
Isparta'da 3 Yaşındaki Çocuk Trajik Bir Kaza Sonucu Yaşamını YitirdiIsparta'da 3 Yaşındaki Çocuk Trajik Bir Kaza Sonucu Yaşamını Yitirdi30 Temmuz 2023
Isparta'da Deprem: Isparta Az Önce SallandıIsparta'da Deprem: Isparta Az Önce Sallandı04 Ağustos 2023
Isparta'da Kamuda Büyük Değişim BekleniyorIsparta'da Kamuda Büyük Değişim Bekleniyor01 Ağustos 2023
Isparta'nın Teknoloji Merkezi Yaza Özel Teknoloji Fırsatlarıyla Karşınızda! Isparta'nın Teknoloji Merkezi Yaza Özel Teknoloji Fırsatlarıyla Karşınızda!01 Ağustos 2023
Isparta'da Trafik Kazasında 1 Kişi Öldü!Isparta'da Trafik Kazasında 1 Kişi Öldü!04 Ağustos 2023
Isparta'da Ekmek Fiyatlarına Zam Geldi ve Gramajlar Artırıldı!Isparta'da Ekmek Fiyatlarına Zam Geldi ve Gramajlar Artırıldı!30 Temmuz 2023
Isparta Valiliği'nden Açıklama: Asılsız Haber!Isparta Valiliği'nden Açıklama: Asılsız Haber!01 Ağustos 2023
Meteoroloji'den Isparta. Burdur ve Antalya İçin Önemli UyarıMeteoroloji'den Isparta. Burdur ve Antalya İçin Önemli Uyarı31 Temmuz 2023
Kredi Kartı Kullananlara Önemli BilgilendirmeKredi Kartı Kullananlara Önemli Bilgilendirme31 Temmuz 2023
Isparta'daki Ev Sahipleri Bu habere Dikkat! Şartlar DeğiştiIsparta'daki Ev Sahipleri Bu habere Dikkat! Şartlar Değişti31 Temmuz 2023
SDÜ Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Saltan AtandıSDÜ Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Saltan Atandı01 Ağustos 2023
Gölhisar Sularında Şaşırtıcı Rekor: 51 Kiloluk Yayın BalığıGölhisar Sularında Şaşırtıcı Rekor: 51 Kiloluk Yayın Balığı30 Temmuz 2023
Isparta Gül Sineklik Sistemleri Sineklik Çözümleriyle HizmetinizdeIsparta Gül Sineklik Sistemleri Sineklik Çözümleriyle Hizmetinizde29 Temmuz 2023
Isparta'nın Yeni Emniyet Müdürü Belli Oldu!Isparta'nın Yeni Emniyet Müdürü Belli Oldu!02 Ağustos 2023
Isparta'da Duymayan Kalmasın! Süre UzatıldıIsparta'da Duymayan Kalmasın! Süre Uzatıldı31 Temmuz 2023
Isparta Tatdoy, Muhteşem Açık Büfe Kahvaltı Keyfi Sunuyor! Isparta Tatdoy, Muhteşem Açık Büfe Kahvaltı Keyfi Sunuyor! 30 Temmuz 2023
Papatya Perde'den Isparta'da Bir İlk!Papatya Perde'den Isparta'da Bir İlk!29 Temmuz 2023
Kavurucu Sıcaklar Geri Dönüyor! Meteoroloji Harita PaylaştıKavurucu Sıcaklar Geri Dönüyor! Meteoroloji Harita Paylaştı30 Temmuz 2023