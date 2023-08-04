ITSO Başkanı Çelik İhracat Rakamlarını Açıkladı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Isparta’nın 1-31 Temmuz tarihleri arasında 41 milyon 574 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirten Başkan Çelik, “2023 yılı için belirlemiş olduğumuz ihracat hedeflerimiz vardı. Bu hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre; Temmuz ayında kentin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 8,89’luk artışla 41 milyon 574 bin dolar değerinde gerçekleşti. 2022 yılında 38 milyon 178 bin dolar değerinde ihracat gerçekleşmişti.

Sektörel bazda gerçekleştirilen ihracat rakamlarını değerlendiren Başkan Çelik, “Geçen ay olduğu gibi yine yaş meyve sebze ihracatta ilk sırayı aldı. Bu sektörde yapılan ihracatımız 16 milyon 206 bin dolar değerinde gerçekleşti. İhracatta öne çıkan diğer sektörlerimize baktığımız zaman; Çimento cam seramik ve toprak ürünlerinde 6 milyon 35 bin dolar, MADENCİLİK ürünlerinde 5 milyon 962 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamullerinde 3 milyon 449 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 2 milyon 694 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 1 milyon 78 bin dolar, yaş meyve ve sebze sektöründen bağımsız olarak meyve sebze mamullerinde 1 milyon 109 bin dolar, halı sektöründe 1 milyon dolar, tekstil ve hammaddelerinde 992 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik.” dedi.

Başkan Çelik, Temmuz ayında ilk 5 sektörü yaş meyve sebze, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, madencilik ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri ile mobilya kağıt ve orman ürünlerinin oluşturduğunu ifade etti.

En çok ihracat yaptığımız ülkeleri de açıklayan Başkan Çelik, ilk sırada Almanya’nın yer aldığını belirterek, Almanya’yı sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Çin ve İtalya’nın takip ettiğini aktardı.

Isparta Temmuz ayı ihracat dönemi içerisinde Almanya’ya 10 milyon 37 bin dolar, Amerika Birleşik Devletleri’ne 4 milyon 503 bin dolar, Rusya Federasyonu’na 4 milyon 157 bin dolar, Çin’e 2 milyon 690 bin dolar, İtalya’ya ise 2 milyon 240 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu 5 ülkeye gerçekleştirilen ihracat rakamı 23 milyon 629 bin 611 dolar değerinde oldu. Geçen yıl bu ülkelere toplamda 15 milyon 698 bin 795 dolar değerinde ihracat gerçekleşmişti.

Isparta bu yıl 7 aylık süreçte gerçekleştirdiği ihracat rakamlarında 261 milyon 625 bin dolara erişti. Ocak ayında 31 milyon 486 bin dolar, Şubat ayında 28 milyon 188 bin dolar, Mart ayında 39 milyon 13 bin dolar, Nisan ayında 30 milyon 133 bin dolar, Mayıs ayında 35 milyon 51 bin dolar Haziran ayında 56 milyon 645 bin dolar Temmuz ayında ise 41 milyon 574 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

BAŞKAN ÇELİK: PARA POLİTİKALARINDA SIKILAŞMA SÖZ KONUSU

Başta enerji ve gıda olmak üzere birçok alanda yaşanan fiyat artışları nedeniyle ciddi bir enflasyonla karşı karşıya kalındığını aktaran Başkan Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “2023 yılı için belirlemiş olduğumuz ihracat hedeflerimiz vardı. Bu hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fakat özellikle bu yıl yaşadığımız ve öngöremediğimiz birçok sorunla boğuşmak zorunda kaldık ve bu sorunlar hala devam ediyor. Çok büyük bir deprem yaşadık, depremin etkileri sürüyor. Akabinde seçim süreci yaşandı. Bugün geldiğimiz noktada ise uzun yıllardır görülmeyen enflasyonla karşı karşıyayız. Enerji, gıda ve tüm alanlarda fiyat artışları yaşanıyor. Enflasyon sebebiyle para politikalarında da bir sıkılaşma söz konusu. Ekonomik büyülemeler bundan olumsuz etkilenecektir. İlerleyen süreçte bu sıkılaşmanın şiddeti için daha iyimser beklentiler içerisindeyiz. Ancak bu yıl için değerlendirme yapmamız gerekirse sıkı para politikalarının yılsonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum.

Ayrıca daha öncede dile getirdiğimiz bir konu var; Kredilere getirilen sınırlamalar nedeniyle iş dünyamız finansmana erişmekte zorluk çekiyor. Üretimi ve ihracatı destekleyici çözüm önerilerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Kredi konusunda yaşanan sıkıntıları gidermek için gerekli adımlar atılmalıdır. Son olarak üretime, istihdama ve ihracata katkı sağlayan tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyorum.”