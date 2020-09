Her yıl ülkemizde 25 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasın da kutlanmakta olan ‘İTFAİYE HAFTASI’ münasebeti ile Eğirdir’de bir dizi etkinlikler gerçekleşiyor.Dün akşam Rüya Park’ta gerçekleşen programa Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, İl AFAD Müdürü Etem KILIÇARSLAN, İtfaiye Müdürü Mustafa KOLAN, İtfaiye Personeli ve Emekli İtfaiyeciler katıldı.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından konuşan Eğirdir İtfaiye Müdürü Mustafa KOLAN; ’25 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında kutlanmakta olan ‘İTFAİYE HAFTASI’ münasebeti ile emekli olan ve şu anda çalışan itfaiye personelimizi bir araya getiren sayın Belediye Başkanımız Veli GÖK’e sonsuz teşekkür ediyoruz. Hakkı rahmetine kavuşmuş personelimizin ruhları şad olsun.’ dedi.İl AFAD Müdürü Etem KILIÇARSLAN ise ; ‘Değerli meslektaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum, Isparta AFAD İl Müdürlüğü olarak İtfaiyemizle kuruluşundan bugüne kadar birlikte çalışıyoruz, vakalara beraber çıkıyoruz. İtfaiyemizin tarihçesi 1500’lü yıllara dayanmaktadır. Türkiye’de İtfaiye Teşkilatı ilk olarak 306 yıl önce 1714 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yeniçeri Ocağının 1826 yılında kaldırılması ile yerine 1827’de ordu içinde yangıncı taburu adında itfaiyeci taburu kuruldu, bu taburun yetersiz kalması nedeni ile 25 Eylül 1923 tarihinde İtfaiye hizmetlerinin Belediyelere devredilmesi ile günümüzdeki halini almıştır. Afetlerde ilk yardımlardan sorumlu AFAD ve İtfaiye bir kamu kurumudur. Her türlü canlının hayatı tehlikeye girdiğinde ilk akla gelen bir kurumuz, bununla da gurur duyuyoruz. Kuyuya vatandaş düşer itfaiye gider kurtarır, dalda kedi kalır itfaiye gider kurtarır, kaza olur yine biz gider olaylara müdahale ederiz, hizmetimiz vatandaşa, hizmetimiz Allah’ın yarattığı her canlıya hizmet etmek bu çok büyük bir mutluluk. Veli GÖK Başkanımızla 20 yıldır arkadaşız, abi kardeşiz. Gerçekten ben ondan çok büyük bir performans zaten bekliyorduk, şu tabloda çok mutlu oldum, eski yeni ne kadar itfaiyeci varsa bir arada, birlikten kuvvet doğar, bu birlikteliğimizi Allah bozmasın, başta sayın başkanıma ve siz değerli arkadaşlarıma ve emekli arkadaşlarıma sağlıklı bir ömür diliyorum, tek ricam sizden koronavirüsten uzak durun, çünkü AFAD’a, İtfaiyeye virüs buluşursa vatandaşımız perişan olur, sayın Valimizde bu yönde uyarılarda bulunuyor bizlere. Allah sağlığınızı sıhhatinizi versin, sayın başkanıma davetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.’ dedi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise yaptığı konuşmada; ‘Sayın AFAD İl Müdürüm, Değerli mesai arkadaşlarım, İtfaiye Teşkilatımızın kuruluşu 1914’lü yıllardan bugüne geliyor, bugünkü kurumsal yapıyı oluşturuncaya kadar teşkilat hangi zelzelelerden geçti, hangi zorlukları çekti, hizmet uğruna nerde bir can var, nerede zayii olan bir mal var bunları kurtardı. Sayın müdürüm gerçekten iyi bir çerçeve çizdi itfaiye teşkilatımız malda, canda her türlü canlının kurtarılmasında doğabilecek doğal afetlerde önleyici tedbirlerin alınmasında, afetlerin içerisinde kalmış canlıları bu afetlerin içerisinden çekip almak için hangi mücadeleleri yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Yakını bir yangının içinde kalmış vatandaşımız 112’yi arıyor, itfaiyeyi arıyor, belki o yangının içindeki vatandaşın kardeşi cesaret edip bu yangının içine kendisini atamazken, bizim teşkilatımız canı pahasına yangının içine, selin içine, suyun içine girip o canlıyı kurtarmak için elinden gelen mücadeleyi bugüne kadar yapmıştır, bugünden sonrada yapacaklarından şüphemiz yoktur. Gerçekten kutsal bir görev, şöyle geriye dönüp baktığımızda belediye teşkilatının kuruluşundan önce başlıyor itfaiye teşkilatının kuruluşu. İtfaiye teşkilatımızda bugüne kadar görev almış, rahmetli olmuş tüm büyüklerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, emekli olmuş arkadaşlarımıza çocuklarıyla birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Emekli olan arkadaşlarımız fiilen evrakta emekli olmuş olsalar da biz onları her zaman yanımızda bu teşkilatın yanında gönül birliği içinde olduklarına inanıyoruz. Halen aktif çalışma içerisinde olan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Değerli arkadaşlar Belediyecilik, İtfaiye Teşkilatında görev almak burada hizmet vermek gerçekten zor ve kutsal bir görev. Ama bunun yanında Belediyecilikte beşikte başlayıp, tabutla biten hizmet kervanıdır. Değerli arkadaşlar her biriniz bulunduğunuz alanda, mevkide Belediye Başkanısınız, biz hizmeti yürütürken, bulunduğunuz en uç noktada Eğirdir Belediyesini ve Başkanını temsilen oradayız. Dolayısıyla o uç noktada Belediye Başkanı sizsiniz, ben bütün arkadaşlarımızı bu vebalde bu sorumlulukta çalıştıklarına inancım tam. Bu mesai içerisindeki tutum, davranış, ilgimiz ve alakamız bir tarafa ama mesaiden sonrada biz yine personeliz, mesaiden sonraki davranışlarımızla, ilgimizle, alakamızla, yardımseverliliğimizle de kendimizi göstermeliyiz, buna da riayet etmeliyiz, dikkat etmeliyiz. Bugünkü yapmış olduğumuz bu programda AFAD İl Müdürümüz Etem KILIÇASRLAN’a katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah sağlık, sıhhat versin, bu gömleklerin, makam ve mevkiinin gelip geçici olduğunu biliyoruz. Bir itfaiye personeli olarak gelecekte torunlarımıza kurtardığımız canlardan bahsedebiliyorsak, dua alabiliyorsak ne mutlu. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, hepinize sağlık ve sıhhat diliyorum.’ dedi.Daha sonra uzun yıllar Eğirdir Belediyesi İtfaiyesinde görev yapmış emekliye ayrılmış personellerin acı ve tatlı hatıralarını anlatmaları ile program sona erdi.Eğirdir İtfaiye Müdürü Mustafa KOLAN, İtfaiye Personelleri ve Emekli Personeller, ‘Biz Bugüne kadar böyle ilgi görmemiştik, kendimizi çok özel hissettik, bu anlamlı programı tertipleyen Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’e minnettarız, çok teşekkür ediyoruz.’ İfadelerini kullandılar.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)