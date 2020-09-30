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Isparta Genelinde 82 KÖYDES Projesi Yürütülüyor

Isparta Genelinde 82 KÖYDES Projesi Yürütülüyor
ISPARTA
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Isparta Genelinde 82 KÖYDES Projesi Yürütülüyor
Kısa adı KÖYDES olan Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi kapsamında Isparta merkez köyleri ve ilçe köylerinde yürütülen projeler Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı. Toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, 12 ilçenin kaymakamları ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu katıldı.
Toplantıda Isparta’da 2020 yılında KÖYDES kapsamında yürütülen 82 projenin mevcut durumları ilçe kaymakamları tarafından Vali Seymenoğlu’na aktarılırken yürütülen projeler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. 
Toplantıdaki konuşmasında KÖYDES projelerinin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve İl Özel İdaresi imkanları ile gerçekleştirildiğini belirten Vali Ömer Seymenoğlu, “Bazı yatırımları İl Özel İdaresi’nin şantiye imkanlarından faydalanarak yapalım dedik bazı yatırımları da Köylere Hizmet Götürme Birliği üzerinden doğrudan ihaleleri yapılarak mahallinde birebir Kaymakamın ve Köylere Hizmet Götürme Birliği encümeninin sorumluluğunda takibinde yapalım istedik. Bunda da başarılı oluyoruz.  Bunu niye yapıyoruz? Devletin elinde bir şantiye, makine parkı altyapısı, personel imkanı varsa bunları kullanmak lazım ki daha kaliteli daha uzun vadeli işler yapabilmiş olalım.” dedi.
Pandemiye rağmen planlanan bütün yatırımların devam ettiğini kaydeden Vali Seymenoğlu, “Allah’a şükürler olsun Isparta'da şu anda bütün ilçelerimizde gerek Özel İdare’nin gerek Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin muazzam yatırımları var. Yeter ki bu yapılan işleri mahallinde iyi takip edelim, iyi planlayalım. Hakkı olan yerlere ihtiyacı olan yerlere öncelik verip bir plan program dahilinde yapalım. Bunu da yaptığımız takdirde başarılı sonuçlar alıyoruz. 2021 yılında da aynı sistemle çalışacağız tabi 2021'de ne olacağını şu anda öngöremiyoruz ama inşallah bu pandemi sürecini en kısa zamanda en az hasarla atlatacağız. Atlattıktan sonra da mutlaka mevcut normal hayata dönünce yatırımlarımızı da planlayıp uygulamaya devam edeceğiz. Biz gerçi Isparta'da, ilçelerinde, köylerinde veya belediyelerde yatırımlardan vazgeçmedik. Pandemi sürecinde her türlü yatırımımızı planladığımız gibi hatta planlarımızı da aşarak yürütüyoruz.” dedi.
Son  olarak kaymakamlara yönelik olarak, yapılan işlerin çok iyi takip edilmesi talimatı veren Vali Seymenoğlu, “Arkadaşlar yapılan işlere mutlaka gidin, birebir takip edin. Müteahhit iyi niyetli olabilir ama çalıştırdığı personel yeteneksiz olabilir, vurdumduymaz olabilir birebir takip edin ve yapılan işleri fotoğraflayın.” diye konuştu.





















 
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