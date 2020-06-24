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​Başkan Başdeğirmen’den inşaat sektörünün önünü açacak adımlar

​Başkan Başdeğirmen’den inşaat sektörünün önünü açacak adımlar
ISPARTA
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Başkan Başdeğirmen’den inşaat
sektörünün önünü açacak adımlar
 
Mahrukatçılar Sitesi esnafıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 2 milyon metrekarelik Deregümü Ovasının imar sorununun çözüldüğünü ve inşaat çaplarının verilmeye başlandığını, yine Kolçelik Kavşağı karşısında yer alan 1 milyon metrekarelik fuar alanının da imar sorununun giderilerek en kısa zamanda imara açılacağını müjdeledi. Başdeğirmen, “Belediye olarak sosyal konut yapmak için çalışmalarımızı iki ay içerisinde bitirip, sosyal konut alanını ortaya çıkaracağız” dedi.
 
ESNAFIN İSTEK VE ÖNERİLERİNİ ALDI
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yukarı Mahrukatçılar Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, esnafın istek, sorun ve önerilerini aldı, bugüne kadar yaptıkları yatırımlar hakkında bilgiler verdi.
 
“İSTİŞARENİN ÖNEMİNİ ÇOK İYİ BİLEN BİR EKİBİZ”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bugüne kadar yaptıkları her çalışmayı vatandaşlara danışarak gerçekleştirdiklerini söyleyerek “İstişarenin önemini çok iyi bilen bir ekibiz” dedi.
 
“VATANDAŞIMIZIN HİZMETİNİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ”
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Vatandaşlarımızın hizmetlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diyerek inşaat sektörünü yakından ilgilendiren imar konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
DEREGÜMÜ OVASINDA İMAR
ÇAPI VERİLMEYE BAŞLANDI
Önceki dönemde Deregümü ovasında 2 milyon metrekare alanda imar çalışması yapıldığını ancak vatandaş şikâyetiyle bu imarın iptal edildiğini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Deregümü ovasında inşaat yapıldıkça bizim buradaki esnafımız hareketlenecek, malzeme verecek, iş istihdamı sağlayacak, ekonomiyi kalkındıracak. Belki bir yılda çözülemeyecek bir işti ancak, çok emek verdik. Gece gündüz mücadele vererek iki buçuk ay gibi kısa bir süre içerisinde yeniden orayı düzenleyerek, imara açtık. Şu andan itibaren çap vermeye başladık, çok güzel bir çalışma başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun faydasını göreceğiz” şeklinde konuştu.
 
FUAR ALANI BÖLGESİNİN
SORUNU ORTADAN KALKTI
Aynı şekilde Kolçelik Kavşağı karşısında bir fuar alanı bulunduğunu, bir milyon metrekarelik alanda, daha önceki zamanlarda bir imar çalışması yapıldığını söyleyen Başkan Başdeğirmen, “Maalesef orada da aynı şey oldu. İnsanların bulundukları yerlere göre yer verilmemiş. Öndekine arkalardan yer verilmiş. Bunlarda şikâyet konusu olmuş. Bunlarında hepsini toparladık, şu anda onu da bitirdik. Herkesin parseline ve bulunduğu alana en yakın yeri verdik. Bu alanda yakın bir zamanda imara açılacak” görüşlerinde bulundu.
 
BELEDİYE SOSYAL KONUT ALANI
Tüm bu imar çalışmalarının yanı sıra belediye olarak da sosyal konut yapmak için hazırladıkları bir alanın bulunduğunun da müjdesini veren Başkan Başdeğirmen, “Bununla ilgili de çalışmalarımızı önümüzdeki iki ay içerisinde bitirip, belediye olarak sosyal konut alanını ortaya çıkaracağız” müjdesini verdi. Başdeğirmen, imar ve inşaat ile ilgili olarak yapılması gerekenleri çok hızlı bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.
“CUMHURBAŞKANIMIZ VATANINI,
MİLLETİNİ ÖLESİYE SEVEN BİR İNSAN”
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, imara ilişkin yapılan çalışmaların yanı sıra göreve geldiklerinden buyana yaptıkları diğer proje ve yatırımlardan da bahsederek, “Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten insani duyguları yüksek ve vatanını, milletini ölesiye seven bir insan. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin destekleriyle bizlerde O’nun arkasında hizmetlerimizi vermeye gayret ettik ve edeceğiz. Hiçbir problem ve sorunun bizim çalışmalarımıza engel olmadığını da bilmenizi istiyorum” dedi.
 
HEP BİRLİKTE OLURSAK BAŞARIRIZ
Karşılıklı istişarenin öneminden bahseden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “İstişare yaptıkça doğru ve güzeli, yerli ve yerinde olabilmesi gerekeni görebiliyoruz. Hep birlikte olursak başarırız, bir belediye tek başına hiçbir şey yapamaz. Talebinize, önerilerinize her zaman açığız” ifadelerinde bulundu. 
 
“VERDİĞİNİZ SÖZLER TEK TEK
YERİNE GELİYOR, ŞAHİDİYİZ”
Mahrukatçılar Sitesi esnafı ise kendilerinin hatırlanmasından, istek ve önerilerinin alınmasından dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler. Esnaf, “Bu pandemi sürecinde bizleri hatırlayıp, halimizi hatırımız sormaya geldiniz. Dertlerimizi dinlemeye geldiniz, sorunlarımızla ilgilendiniz, gönlümüzü aldınız. Gösterdiğiniz ilgiden teşekkür ederiz. Çalışmalarınızı destekliyoruz. Verdiğiniz sözler tek tek yerine geliyor, bunun şahidiyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Site olarak da yanınızdayız. Çalışmalarınızı takdirle karşılıyoruz. Hep beraberiz, birlikteyiz. Bu bilgilendirmeler esnaf için çok önemli. Allah güç kuvvet versin, yardımcınız olsun. Yolunuz bahtınız açık olsun” görüşlerinde bulundu.
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